Polícia Rodoviária realiza apreensão de 20 tabletes de pasta base de cocaína em operação

Na noite de sexta-feira (25), a Polícia Militar Rodoviária realizou uma significativa apreensão de drogas na rodovia SP-340, em Mogi Guaçu. Durante uma ação de rotina, os policiais Nogueira e Wender avistaram um caminhão guincho sem iluminação traseira, representando um perigo iminente no trânsito.

Após localizar e abordar o veículo no km 170 da rodovia, os policiais constataram que havia um automóvel com placas do Rio de Janeiro sobre a plataforma do guincho. Embora o condutor do guincho não apresentasse nenhuma irregularidade, uma busca minuciosa no interior do carro revelou uma grande quantidade de droga.

De acordo com as informações iniciais, foram encontrados 20 tabletes de pasta base de cocaína. A droga foi prontamente apreendida e encaminhada para a Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada.

Essa ação reforça o compromisso da Polícia Rodoviária em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança nas estradas. A apreensão é resultado de um trabalho diligente e eficiente por parte dos policiais envolvidos na operação.

As autoridades continuam investigando o caso, buscando identificar os responsáveis pela droga e desvendar possíveis conexões com o tráfico de entorpecentes na região.

A Polícia Rodoviária reforça a importância da colaboração da população no combate ao crime, encorajando denúncias anônimas que possam contribuir para ações preventivas e operações bem-sucedidas como essa.

A apreensão dos tabletes de pasta base de cocaína representa mais um golpe significativo contra o tráfico de drogas e reafirma o compromisso das forças de segurança em manter a ordem e a integridade da sociedade.