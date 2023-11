Polícia Militar recupera veículo roubado em Mogi Guaçu e prende suspeito

No início desta madrugada (14), a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em colaboração com a Guarda Municipal de Mogi Mirim, realizou uma operação bem-sucedida que resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão de um suspeito. A ação ocorreu na cidade de Mogi Guaçu e contou com o apoio de diversas equipes policiais.

A ocorrência teve início após a Guarda Municipal de Mogi Mirim informar às autoridades policiais que um veículo Nissan Kicks preto, produto de roubo ocorrido horas antes, estaria sendo monitorado. O sistema de videomonitoramento do projeto Muralha indicou que o automóvel havia passado por um radar próximo à Estrada da Cachoeira, sentido Mogi Guaçu. No entanto, a Guarda Municipal perdeu o veículo de vista.

Nesse momento, um morador do bairro Santa Madalena entrou em contato com o serviço de emergência 190, relatando que um carro preto havia colidido contra uma cerca e que um indivíduo branco, descalço e usando uma camisa branca, havia fugido a pé em direção à linha férrea. Com base nas informações, as equipes policiais iniciaram um patrulhamento pelo bairro.

Durante o patrulhamento, a equipe composta pelo 3º Sargento PM Corrêa e pelo Cabo PM Françosso avistou um indivíduo com as mesmas características descritas no chamado ao 190. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou adentrar uma área de mata próxima, mas foi interceptado e abordado pela equipe policial.

Após realizar uma busca pessoal no suspeito identificado apenas como I.C., nada de ilícito foi encontrado com ele. Em uma breve entrevista, I.C. alegou estar a caminho de Mogi Mirim a pé e afirmou ser usuário de drogas e traficante. No entanto, durante uma busca no veículo suspeito, os policiais encontraram pertences pertencentes à vítima e um par de chinelos de dedo no assoalho do lado do motorista, que se encaixou perfeitamente nos pés de I.C.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão, Dr. Rubens Luiz Fonseca H. Melo, foi informado sobre os fatos. O delegado elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) número 2251, classificando o caso como receptação, crime previsto no artigo 180 do Código Penal. O suspeito, Igor C., permanecerá à disposição da justiça, enquanto o veículo roubado foi recuperado e será devolvido ao legítimo proprietário.

A ação conjunta entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal demonstra a importância da integração entre as forças de segurança no combate ao crime e na proteção da população. A Polícia Militar continua empenhada em garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, atuando de forma eficiente e colaborativa para prevenir e reprimir a criminalidade em todo o estado de São Paulo.