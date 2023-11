Criminoso é preso após ameaçar vítima com faca e roubar celular no Bela Vista

Por volta das 10h15 desta terça (14), uma equipe de PMs conseguiu deter um homem que roubou uma transeunte nas proximidades da Rua São Paulo, no Bairro Bela Vista. O crime foi prontamente atendido pela equipe policial após receber informações através do Copom.

Segundo relatos, uma mulher estava sendo vítima de roubo quando informou as características do indivíduo aos policiais. Imediatamente, a equipe se deslocou até o endereço informado e, durante o patrulhamento próximo à Rua São Paulo, avistou um indivíduo com as mesmas características descritas pela vítima.

Ao perceber a presença policial, o suspeito adentrou a Rua Marcos Vedovelo, onde foi abordado pela equipe. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma faca pequena, de cor azul, da marca Tramontina, e um celular da marca Motorola G20, desligado, dentro da pochete do indivíduo.

Enquanto a abordagem ocorria, outra equipe da PM entrou em contato com a vítima, que confirmou ter sido roubada. Segundo seu relato, o suspeito a ameaçou com a faca e exigiu que ela entregasse o celular, além de obrigá-la a remover um brinco para que ele pudesse retirar o chip do aparelho.

Diante das informações fornecidas para os PMs, o assaltante, identificado como F. O. F., foi preso em flagrante. Seus direitos constitucionais foram lidos e ele foi conduzido até o plantão de polícia judiciária. A ocorrência foi apresentada à escrivã Carmona, que informou o delegado de plantão, Dr. Alessandro Serrano Marcílio, o qual ratificou a prisão. O indiciado permanecerá à disposição da justiça.

Equipe responsável pela prisão:

I-26133: CB PM Queiroz

SD PM V. Corrêa

Apoio:

I-26004: 2º TEN PM Pedro

CB PM Felipe

I-26128: SUBTEN PM Dias

SD PM Lepri

17-76: CB PM Cleber

SD PM Signoretti

Indiciado:

Nome: F. O. F.

Local do ocorrido:

Rua São Paulo (próximo à praça)

Bairro: Bela Vista

Mogi Guaçu-SP

A polícia reforça a importância da cooperação da população no combate à criminalidade, incentivando denúncias para que a justiça seja feita e a segurança de todos seja preservada.