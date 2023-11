Banda The Baby Whales traz sua música boa neste sábado dia 18 no JukaDani Rock Bar

No próximo sábado, dia 18/11, O JukaDani Rock Bar recebe a banda @thebabywhales.

A banda nascida no interior de São Paulo, traz uma mistura única de rock, jazz e soul. Além de sua música vibrante e envolvente, a The Baby Whales tem se envolvido em causas importantes e contribuindo com um fundo de proteção às baleias jubartes.

Parte dos valores arrecadados pela banda em eventos é destinada a projetos que visam a conservação da fauna e flora marinha brasileira.

Os The Baby Whales, já tiveram a oportunidade de se apresentar em diversos bares renomados e festivais de grande porte, e a próxima deles será aqui em Mogi Guaçu, no JukDani.

Ingressos R$ 30, Estacionamento Seguro R$ 10.

