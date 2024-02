Ladrão é detido pela PM após perseguição em telhados

No início da manhã de ontem, dia 31 de janeiro, uma ocorrência de furto qualificado movimentou o bairro Jardim Munhoz.

A PM foi acionada por volta das 6h10min, após relatos de que um indivíduo estaria pulando dentro das residências. após o furto de um celular.

A equipe policial, composta pelos agentes Cb PM Rezaghi, Cb PM Pozzer, Sd PM Saliel, com apoio de outros policiais, foi rapidamente mobilizada para atender à ocorrência. O suspeito foi descrito como um homem vestindo camiseta escura com diversos desenhos, calça preta e bermuda colorida sobreposta à calça.

Durante a busca pelas coberturas das casas, os policiais visualizaram o indivíduo em fuga pelos telhados dos imóveis vizinhos, alterando sua direção várias vezes. Apesar das ordens de parada, o suspeito recusou-se a se entregar, o que levou à solicitação de apoio de outras equipes.

O fugitivo pulou um muro, acessando a Avenida Francisco Mamede, e continuou sua fuga a pé até um bairro vizinho. Em seguida, adentrou em uma residência pela Rua Antenor B. da Cunha, prosseguindo sua fuga pelos telhados, alternando entre as casas das ruas José Fernandes e Pedro Cividati.

Com a chegada de mais equipes, um cerco foi montado no quarteirão. Após uma minuciosa vistoria nos imóveis, o suspeito foi avistado no interior do telhado de uma residência na Rua Pedro Cividati. Após uma breve negociação, ele foi detido no telhado e conduzido ao solo, onde foi realizada uma busca pessoal. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com o suspeito, identificado como M.

O celular da marca Motorola, produto do furto, não foi localizado com o indivíduo, que afirmou tê-lo descartado durante a tentativa de fuga.

Diante dos fatos, M. foi preso em flagrante e seus direitos constitucionais foram lidos. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante. Foi elaborado o Boletim de Ocorrência de furto qualificado.

O suspeito permanece à disposição da justiça, e uma perícia técnica foi solicitada para a residência onde o objeto furtado foi subtraído.

A vítima do furto foi identificada como S. H., do sexo feminino.