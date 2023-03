PAT divulga 39 vagas de EMPREGO para esta segunda (27)

39 vagas distribuídas em 29 ocupações

1. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS: Experiência como ajudante de montador de estruturas metálicas, sistema de armazenamento, porta palet, mezanino corredor elevado, habilidade para trabalhar em altura. Ter disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Ensino médio completo.

2. AJUDANTE DE SERRALHEIRO: Ajudar nas atividades pertinentes a função de serralheiro, incluindo solda e confecção de portões. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

3. ANALISTA DE CUSTOS: Trabalhar como analista de custos contábil. Necessário conhecimento e experiência na rotina contábil. Sexo indiferente. Ensino superior cursando ou concluído em contabilidade.

4. ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE: Atuar como assistente contábil. Necessário conhecimento e experiência na rotina contábil. Sexo indiferente. Ensino superior cursando ou concluído em Contabilidade.

5. ATENDENTE EXTERNO DE MONITORAMENTO: Dar suporte ao setor de monitoramento da empresa realizando averiguações externas. Necessário possuir disponibilidade para trabalho noturno. Acima de 25 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

6. AUXILIAR CONTÁBIL: Necessária experiência e conhecimento na área contábil. Atuará nos serviços contábeis de notas fiscais. Desejável curso na área. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

7. AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: Necessária experiência comprovada em área administrativa com escritório. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

8. AUXILIAR DE LOGÍSTICA: Planejar e atualizar rotas, planejar pontos de embarque, apontamento diário de percurso, prestação de contas de viagens, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário conhecimento de pacote office. Sexo indiferente. Ensino médio , técnico em logística ou área correlata cursando ou concluído.

9. CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO: Vaga para trabalhar em Conchal. Necessário conhecimento em desenho, trancagem e montagem. Empresa oferece vale transporte (ajuda de custo). Ter disponibilidade para início imediato. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

10. CASEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Caseiro em sítio. Executar todas as funções pertinentes a função de caseiro. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina.

11. CONTROLADOR DE ACESSO (AGENTE DE SEGURANÇA): Desejável experiência de 06 meses na função, conhecimento em informática, candidatos acima de 25 anos, disponibilidade de total horário para trabalhar em escalas diurnas e noturnas, possuir condução própria, residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

12. CORTADEIRA: Responsável pelo corte dos uniformes, utilizando máquinas de corte grande e pequena, luva protetiva, tesouras, alfinetes, riscos plotados através do sistema audaces. Manter local de trabalho organizado. Conhecer avesso e direito de tecidos, saber identificar tecidos com relação ao corte. Saber dar manutenção preventiva nas máquinas como: limpeza, nível de óleo, troca de lixas e facas. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

13. COZINHEIRO INDUSTRIAL: Necessária experiência em cozinha industrial. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

14. ELETRICISTA AUTOMOTIVO: Executar atividades pertinentes a elétrica automotiva em geral. Necessário experiência na função. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH: AB

15. MARCENEIRO: Conhecimentos em marcenaria, medidas, uso de serra tico-tico e serra de bancada. Utilização de materiais básicos de marcenaria, pinadora, furadeira, parafusadeira. Necessária experiência na função em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino médio completo.

16. MECÂNICO LINHA DIESEL DE MÁQUINAS TERRAPLENAGEM E CAMINHÕES: Efetuar manutenção em máquinas de terraplenagem do tipo retroescavadeira, pá carregadeira, motoniveladora, escavadeira e caminhões em geral. Necessária experiência na área diesel, máquinas e tratores. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D

17. OPERADOR DE CALDEIRA A LENHA: Necessário conhecimentos na função. Abastecer caldeira. Serviço pesado, carregar madeira. Ter mais de 30 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

18. PROMOTOR DE VENDAS: Atuar na área comercial externa (vendas), atendimento a clientes, atender reclamações e sugestões dos clientes, identificando suas necessidades e expectativas assegurando a solução. Captar novos clientes através do cadastro de propostas, manutenção e acompanhamento das operações do cartão e demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

19. RETIFICADOR DE CILINDROS: Retificador de cilindros e bloco de motores gasolina, álcool e diesel. Conhecimento comprovado de ajustador mecânico, ou metrologia, torneiro mecânico, fresagem mecânica. Necessário conhecimento nos instrumentos de medição mecânica como paquímetro, multímetro , micrômetro e manômetro. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

20. SERRALHEIRO: Exercer as atividades pertinentes a função, incluindo solda e confecção de portões. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

21. SERRALHEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Exercer a função de serralheiro. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Ensino fundamental completo.

22. SOLDADOR: Vaga para trabalhar em Conchal. Trabalhar com solda mig, mag, tig. Necessário conhecimento geral de solda. Empresa oferece vale transporte (ajuda de custo). Ter disponibilidade para início imediato.

23. SOLDADOR: Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

24. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA: Necessária experiência na função. Efetuar consertos de inversor de solda e reparo em placas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

25. TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO: Necessária experiência na função. Efetuar consertos de geladeira, freezer e ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

26. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR: Efetuar o controle de utilização de EPI, ficha de EPI, estoque. Efetuar análise de risco do local de trabalho e apresentar medidas para eliminação ou neutralização . Efetuar DDS semanalmente com os colaboradores. Organizar e participar de reuniões da CIPA. Aplicar as normas de segurança, responsável por abertura de CAT, entre outras atividades. Necessário registro ativo com o ministério do trabalho. Possuir conhecimento do pacote office. Desejável NR-33 e NR-35. Vaga masculina. Técnico concluído em segurança do trabalho. CNH: B

27. VENDEDOR DE SERVIÇOS: Necessário possuir veículo próprio (carro ou moto). Disponibilidade para viagens curtas pela região. Vaga para sexo indiferente. CNH: A ou B

28. VENDEDOR INTERNO: Efetuar vendas de produtos ópticos. Não há necessidade de experiência prévia com produtos ópticos, mas conhecimento e vivência em vendas em geral. Vaga feminina. Ensino médio completo.

29. VENDEDOR INTERNO: Necessária experiência com vendas de roupas, atendimento ao cliente, vendas e caixa. Idade acima de 20 anos. Residir próximo ao bairro Jardim Itamaracá ou possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo.

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 27/02/ 2023.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 24/02/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

