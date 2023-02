Outras 34 vias da cidade receberão recapeamento asfáltico a partir de março

34 vias de Mogi Guaçu entre ruas e avenidas receberão novo recapeamento asfáltico a partir do dia 7 de março. Os serviços começarão pela Avenida Washington Luiz, na Vila São Carlos. O trabalho será executado pela Kayrós Construtora e Pavimentadora, empresa vencedora do processo licitatório realizado pela Administração Municipal, sendo que os serviços terão acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

As vias guaçuanas que vão receber as melhorias fazem parte de um novo pacote de recapeamento. Agora, o investimento será por meio de convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel no valor de R$ 6.887.914,10, sendo R$ 5 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 1.887.914,10 de contrapartida do município.

“Em dois anos, já recapeamos 48 vias em Mogi Guaçu. Nossa meta é recapear mais de 100 ruas. Além dessas, outras 16 vias também irão receber novo pavimento. É o maior programa de recapeamento asfáltico feito até agora em nossa cidade. Além dessas vias, nós continuamos em busca de recursos para levar a melhoria para outras localidades, pois são muitos anos sem investimento”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Vias que serão recapeadas

Avenida Bandeirantes- Vila Pinheiro

Rua José Cândido Rangel- Loteamento Furno

Rua Antônio da Silveira Ramalho- Loteamento Furno

Rua Inácio Franco Alves- Loteamento Furno

Avenida Luiz Augusto Lanzi- Vila Leila

Avenida Oscar Chiarelli- Centro

Rua Ângelo Caporalli- Centro

Rua Doutor Luiz Anhaia Mello- Centro

Avenida Washington Luiz- Vila São Carlos

Avenida José Gregório Bento- Parque dos Eucaliptos

Rua João Pessiquele- Parque dos Eucaliptos

Rua Benedito Euclides Martini- Parque dos Eucaliptos

Rua Atibaia- Jardim Santo Antônio

Rua Bragança Paulista- Jardim Santo Antônio

Rua Pinhal- Jardim Santo Antônio

Rua Porto Ferreira- Jardim Santo Antônio

Rua Sérgio Augusto Zamariolla- Jardim Santo Antônio

Rua Santa Júlia- Vila Júlia

Rua São José- Vila Júlia

Rua Francisco de Arruda- Vila Júlia

Rua Alvarenga Peixoto- Vila Paraíso

Rua Conselheiro José Franco de Godoy- Vila Paraíso

Rua Conselheiro Arthur Grillet- Vila Paraíso

Rua Duarte da Costa- Vila Paraíso

Rua Itatiba- Vila Paraíso

Rua Cláudio Manoel da Costa- Vila Paraíso

Rua Cristóvão Colombo- Vila Paraíso

Rua Princesa Isabel- Vila Ricci

Rua João Casemiro Leme- Jardim Presidente

Rua Miguel Fernandes- Jardim Presidente

Rua Barretos- Jardim Presidente

Rua Walter Bueno- Jardim Cruzeiro

Rua Pedro Antônio de Arruda- Jardim Cruzeiro

Rua Presidente Vargas- Jardim Cruzeiro

Infraestrutura

A Administração Municipal também deve iniciar em breve as obras de infraestrutura de pavimentação e recapeamento asfáltico, além de guias e sarjetas de 16 vias de Mogi Guaçu. A Construtora Simoso, vencedora do processo licitatório, aguarda a emissão da ordem de serviço para iniciar os trabalhos.

O investimento será feito por meio do Programa Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida do município. São vias que vão receber infraestrutura completa num investimento de mais de R$ 8.456.826,79.

A infraestrutura chegará em diversas regiões da cidade, como os distritos industriais Getúlio Vargas e Mogi Guaçu, Vila São Pedro, Jardim Horizonte, Jardim São Luiz, Jardim Jacira, Jardim Boa Esperança, Chácara do Ouro, Jardim Cristina, Jardim Novo I, Jardim Esplanada e Parque Real, este último teve duas ruas pavimentadas em 2022.

Ruas que terão novo pavimento e infraestrutura

Rua Alcides Obali- Vila São Pedro

Rua Barão de Mauá- Parque Industrial Getúlio Vargas

Avenida Honório Orlando Martini- Jardim Horizonte

Rua Manoel Monteiro Gil- Jardim São Luiz

Rua José Arten- Jardim São Luiz

Rua Mário Zanco- Jardim São Luiz

Rua Antônio dos Santos- Jardim Jacira

Rua Aires dos Santos- Jardim Boa Esperança

Rua Marcio Carlim- Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Ademar Bombo- Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Oswaldo Maximiano- Parque Industrial Getúlio Vargas

Rua José Maria Rangel- Chácara do Ouro

Rua Antenor B. da Cunha- Jardim Cristina

Rua Conselheiro Benedito F. de Camargo- Jardim Novo I

Rua Ophélia Apucarana- Jardim Esplanada

Rua José Bueno Ávila- Loteamento Parque Real