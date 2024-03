Osteoporose: como prevenir e tratar com exercícios físicos

Estimado Leitores.

Que os exercícios físicos regulares contribuem para uma melhora da saúde, disso todos nós

sabemos. Mas você sabia que ele influência na manutenção das atividades ósseas, isso porque

contribui para o aumento da densidade e fortalecimento dos ossos.

Sendo assim um elemento fundamental no retardamento ou nas medidas preventivas do

desenvolvimento da doença osteoporose, tenhamos como exemplo algumas atividades sendo a

musculação, caminhada, Hidroginástica, Pilates, elas proporcionam uma resposta adaptativa do

organismo no sistema musculoesquelético.

Infelizmente a doença não tem cura, e apesar de ela ser silenciosa e indolor, existem sinais que

podem surgir como dores crônicas, estatura que diminui, perda de qualidade de vida e ossos e

membros que ficam deformados e tortos. A baixa ingestão de cálcio e vitamina D, tabagismo,

consumos exagerado de café e refrigerantes, ser do sexo feminino e menopausa e ter pais que

tiveram osteoporose, são fatores que aumentam as chances de desenvolver esta doença.

Gleice como podemos prevenir esta doença sem cura? Em primeiro lugar exercícios regulares,

Vitamina D, e uma Dieta equilibrada ricas em cálcio e minerais essenciais.

Eu normalmente todas as manhas faço um suco, batendo no liquidificador couve, cenoura, limão

com casca, pepino, inhame, gengibre, brócolis, beterraba e maça fontes de cálcios e ferro.

Consumo frutas secas todos os dias, elas possuem muitos minerais. Bom na alimentação

encontramos tudo o que nosso corpo necessita, nas atividades encontramos tudo o que o nosso

corpo precisa, então não existe segredo, o simples funciona.

Se cuide, se ame

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…

