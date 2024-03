PAT divulga 171 vagas de EMPREGO nesta sexta-feira (08)

171 Vagas distribuídas em 69 ocupações

AÇOUGUEIRO (7564002): Executar tarefas relacionadas ao setor de açougue. Experiência na função comprovada em carteira. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AJUDANTE DE MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA (7537520): Trabalhar na divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Ajudante de montagem de móveis. Necessário que possua conhecimento em montagem de móveis. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7547431): Auxiliar o montador de estruturas metálicas e solda. Diferencial quem possua conhecimentos na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE OBRAS (7540939): Trabalhar como ajudante geral em obras. Serviço pesado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (7548136): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir conhecimentos com serralheria em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (7549423): Vaga para trabalhar em Santo Antônio de Posse. Responsável por abertura do almoxarifado, controle de acesso do portão principal e aviso aos responsáveis, recebimento, conferência, pesagem e armazenamento das mercadorias, contagem, et. Apoio ao analista administrativo e financeiro e demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB ATENDENTE DE BALCÃO (7554935): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação e disponibilidade de horário. Acima de 20 anos de idade. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH:AB ou B. AUDITOR EXTERNO (7554954): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar contagem de estoque. Necessária experiência em logística. Diferencial: Quem possua experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou Técnico em Logística. AUXILIAR ADMINISTRATIVA (7544040): Vaga para cidade de Mogi Mirim (Divisa de Mogi Guaçu). Conhecimentos básicos em informática, proativa, atendimento aos clientes. Ensino médio completo/Cursando Engenharia Civil. Vaga feminina. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7555171): Preferencialmente ter curso técnico de administração, ser comunicativa, proativa, dominar Word e Excel, diferencial ter curso na área de atendimento ao cliente e vendas. Dominar o uso de todas as redes sociais. Não estudar a noite. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AUXILIAR CONTÁBIL (7554976): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar em folha de pagamento, RH, emissões de notas fiscais, gerar relatórios e demais atividades oriundas a função. Diferencial: Quem possua experiência. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo ou técnico em contabilidade. AUXILIAR DE LIMPEZA (7563648): Necessária experiência com limpeza em geral. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (7549504): Vaga para trabalhar em Santo Antônio de Posse. Responsável pela limpeza das áreas administrativas, refeitório e salas das demais equipes. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES (7540997): Profissional auxiliará na manutenção de recarga de extintores e demais atividades oriundas a função. Possuir conhecimentos em informática. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7535726): Necessário conhecimento básico em ferramentas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B AUXILIAR DE PEDREIRO (7559299): Demolir concreto, alvenaria e outras estruturas, preparar canteiro de obras, limpar área, compactar solos, realizar escavações e demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. BALCONISTA (7550195): Trabalhar com atendimento no balcão, clientes e telefone. Necessário possuir conhecimentos em pacote office. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB CALDEIREIRO (7507089): Corte e dobra de materiais, traçagem e marcação de chapas, confeccionar proteções de máquinas, execução de estruturas metálicas, portas, portões especiais, guarda-corpos, escadas e acessórios, entre outras atividades pertinentes a função. Experiência comprovada. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CARPINTEIRO (7559314): Executar serviços de preparação, fabricação, confecção, montagem e desmontagem de formas e ou painéis necessários a moldagem de estruturas de concreto, acabamento, andaimes e escoramentos diversos, utilizando ferramentas manuais e elétricas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CONSULTOR DE VENDAS (7551558): Atuar na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, whatsapp e e-mail. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados em atingir metas, saber trabalhar em equipe, possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, INPUTS, planilhas). Desejável experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CONSULTOR DE VENDAS (7558476): Ter informática básica, boa comunicação, ter experiência na área será um diferencial. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. ELETRICISTA AUXILIAR (7551662): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Auxiliar nas tarefas designadas pelo eletricista, passagem de cabo, montagem de caixa de passagem e demais atividades inerentes a função. Necessário conhecimentos na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. ENCANADOR (7551613): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Possuir conhecimento e interpretação de desenhos técnicos, efetuar montagem de linha hidráulica água fria e esgoto, conhecimento com GLP, montagem de linha externa. Profissional com aptidão de uso de ferramentas manuais e elétricas, furadeira, martelete, lixadeira e rompedor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo/ curso profissionalizante na área. ENGENHEIRO CIVIL – ESTÁGIO (7563958): Responsável por todo processo construtivo da obra, trabalhando com projeção e criação de planilhas. Vaga sexo indiferente. Cursando técnico em Engenharia civil ou Superior. CNH AB. ESTOQUISTA (7550150): Cuidar da organização do estoque, reparação, reposição e recebimento de mercadorias. Obrigatória experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A FERRAMENTEIRO (7555517): Necessário experiência comprovada na área, habilidade em ajustes de moldes e matrizes, torno convencional, fresadora, furadeira de bancada e retífica. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH AB. INSPETOR DE QUALIDADE (7555570): Atuar na área de expedição de peças para faturamento, necessário curso concluído na área de inspetor de qualidade, experiência em inspeção visual, habilidade de leitura e interpretação de desenho e instrumentos de medição será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH AB. INSTALADOR DE FACHADAS (7548017): Trabalhar com instalação de fachadas. Ter noção de solda, adesivação, trabalhar em altura. Necessário possuir conhecimentos na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7562983): Profissional irá instalar sistemas de segurança: Alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B LÍDER DE AÇOUGUE (7564029): Orientar e acompanhar os açougueiros e auxiliares de açougue, na execução das tarefas relacionadas ao setor de açougue, orientando quanto ao corte correto das peças, verificando a validade e qualidade das mercadorias, observando os pesos e conferindo a etiqueta de preço se está de acordo com o registro, ainda, orientar na utilização adequada das facas para cada tipo de carne (suína/bovina), mais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou graduação em andamento. MAÇARIQUEIRO (7550045): Trabalhar com cortes de peças ferrosas diversas. Não necessita experiência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MARCENEIRO (7541167):Experiência na função, trabalhar com serra circular e tico tico, efetuar corte em MDF. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS (7547721): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como auxiliar de mecânico de motos. Não exige experiência na função, apenas conhecimento. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7535696): Necessária experiência em refrigeração e conhecimentos e eletrônica. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7547435): Necessário possuir experiência em montagem de estruturas metálicas e solda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7560643): Efetuar serviços de montagem, auxiliar nos serviços de recuperação, fabricação, reforma e consertos de estruturas metálicas. Conhecimento em NR-12, NR-18 e NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH B. MOTORISTA CARRETEIRO (7546750): Ter pleno conhecimento em conduzir carretas e experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH E. MOTORISTA CARRETEIRO (7550084): Responsável por conduzir carreta para entrega de sucata ferrosa. Necessário 02 anos de experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO (7537569): Necessária experiência como motorista. Caminhão com materiais de construção e madeiras. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7550657): Experiência comprovada em carteira como motorista, preferencialmente com caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH D. MOTORISTA DE ÔNIBUS (7562218): Realizar o transporte de pessoas. Esse profissional precisa saber inspecionar as condições do veículo, como elétrica, pneus, mecânica e abastecimento de combustível. Ter carteira de habilitação na categoria que atua, conhecimento das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários, ser uma pessoa atenta e cuidadosa. Curso de transporte coletivo atualizado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D MOTORISTA DE VAN/MICRO (7562150): Realizar o transporte de pessoas. Esse profissional precisa saber inspecionar as condições do veículo, como elétrica, pneus, mecânica e abastecimento de combustível. Ter carteira de habilitação na categoria que atua, conhecimento das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários, ser uma pessoa atenta e cuidadosa. Curso de transporte coletivo atualizado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D MOTORISTA ENTREGADOR (7543961): Vaga para cidade de Mogi Mirim (Divisa). Motorista com CNH C ou D. Trabalhar com entregas de ferragens armadas. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. OFICIAL DE MANUTENÇÃO (7557630): Vaga para Mogi Mirim. Conhecimentos em mecânica e refrigeração e serviços de manutenção em geral. Normas de higiene e segurança do trabalho, competência de organização, habilidades para agir sob pressão. NR – 10, curso técnico na área. Não exige experiência em carteira. Vaga masculina. OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (7560814): Limpeza de barracão, bater sacaria, entre outras atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH AB. OPERADOR DE COBRANÇA (7547456): Realiza atendimento e prospecção de clientes para os processos de financiamento, empréstimo, entre outros serviços financeiros, analisa, formaliza contratos e elabora estratégias para aumentar a participação da financeira no mercado. Necessita técnicas de vendas. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7546645): Vaga temporária 30 dias . Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH B. Ensino fundamental completo. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7560777): Necessária experiência na função, ser habilitado, curso em dia. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH AB. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7561328): Organizar carga, interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com prazo de validade dos produtos, identificar característica da carga para transporte, armazenar e separar carga não conforme, realizar manutenção preventiva em equipamentos para movimentação de cargas, realizar as tarefas conforme definido nos controles operacionais. Necessário possuir certificado do curso de empilhadeira ou reciclagem em dia. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B OPERADOR DE MÁQUINAS (7547971): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Profissional irá operar em retífica, freza e torno convencional. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em mecânica, metrologia ou desenho técnico. OPERADOR DE NEGÓCIOS (7547471): Atuar como operador externo, realiza atendimento e prospecção de clientes para os processos de financiamento, empréstimo, entre outros, analisa, formaliza contratos e elabora estratégias para aumentar participação da financeira no mercado. Necessário facilidade com técnicas de vendas. Não exige experiência. Idade de 22 a 45 anos. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH B. PEDREIRO (7559270): Organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos, contra pisos e impermeabilizações, montar formas e armações de aço, instruir e organizar os trabalhos dos ajudantes, supervisionado pelo líder da equipe. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (7563985): Necessário conhecimento na área de construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7560692): Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas, aplicação das tintas e retoque das peças. Conhecimento em NR-12, NR-18 e NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH B. PIZZAIOLO (7516844): Ter experiência na função, ter prática de fazer esfihas e pizzas. Ensino fundamental completo. CNH: A. Vaga sexo indiferente. SERRALHEIRO (7548155): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir experiência com serralheria em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (7559180): Conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Experiência comprovada será um diferencial. Vaga masculina. TÉCNICO AGRÍCOLA (7532870): Vaga para trabalhar em Campinas. Efetuar acompanhamento e orientação técnica de equipes de podas e extração de árvores de áreas urbanas e plantio de jardins. Sexo indiferente para a vaga. Ensino técnico completo. CNH: B TÉCNICO ELETROMECÂNICO (7511750): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Necessário possuir conhecimento em sistema HVAC ar comprimido Clillers sistemas de transmissão, bombas, torres de refrigeração sistema de combate incêndio ETE subestação, etc. Desejável inglês para leitura. Necessária experiência de 02 anos na função. Vaga masculina. Ensino técnico eletromecânico ou mecânico com conhecimento em elétrica. TORNEIRO MECÂNICO (7522839): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Metrologia e interpretação de desenhos, amplo conhecimento em torno convencional. Vaga masculina. TRABALHADOR AGROPECUÁRIO GERAL (7555830): Vaga para cidade de Santo Antonio de Posse. Responsável pelo manejo e alimentação dos animais, roçar a fazenda, consertos de cercas e outros. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. TRABALHADOR DE EXTRAÇÃO FLORESTAL (7543787): Experiência em trabalhos rurais/campo, como: plantio ou colheita de laranja, café, entre outras lavouras. Necessário disponibilidade para viagens, responsável por desenvolver trabalhos de natureza média complexidade, plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubação manual, combater incêndios florestais e limpeza de áreas de vivência. Trabalhar de acordo com procedimentos de EHSS e qualidade. Vaga masculina, Ensino fundamental incompleto. VENDEDORA INTERNA (7548996): Não necessita experiência. Diferencial: Quem possua experiência com vendas de tecidos e aviamentos. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. VENDEDORA INTERNA (7549155): Ser maior de 18 anos, experiência profissional na área de vendas e metas contará como ponto positivo. Facilidade com utilização de redes sociais. Horário de trabalho das 14h às 22h. Vaga feminina. Ensino médio completo. VENDEDORA INTERNA (7550947): Atuar com vendas de roupa, atendimento direto com o cliente. Necessário experiência na função. vaga feminina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7560534): Vendas internas e contato com empresas via telefone. Conhecimento na função. Sexo indiferente. VENDEDOR EXTERNO (7514318): Trabalhar em Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Possuir conhecimentos pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB VENDEDOR INTERNO (7342097): Atuar com vendas no atendimento direto com clientes. Vaga masculina. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

AUXILIAR DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO (7537000): Vaga para pessoas PCD ou reabilitados. Opera empilhadeira (caso candidato não opere empilhadeira, após término da experiência, empresa custeará curso). Auxilia na organização de materiais em estoque e produtos que estiverem em processo, trabalha na alimentação de máquinas com matéria-prima. Separação de matéria-prima, materiais auxiliares e em estoque para carga e descarga, paletização com strectch, despacha mercadoria dos clientes. Demais atividades inerentes a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEXTA-FEIRA (08/03/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 07/03/2024 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.