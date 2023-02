Obras: Revitalização da Rua Chico de Paula é iniciada

O recapeamento asfáltico e a revitalização da Rua Chico de Paula são prioridades da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), conforme solicitação do prefeito Rodrigo Falsetti. Os serviços começaram nesta quarta-feira, 8 de fevereiro. Cerca de 1,1 km da via do trecho entre a Rua José Pedrini e a Praça da Capela irá receber nova infraestrutura. Nesta primeira fase, não será necessário interditar a via porque o trabalho será realizado por trechos.

A Construtora Simoso, vencedora do processo licitatório, é a empresa responsável pelo trabalho. O serviço orçado no valor de R$ 1.398.908,71 será executado por meio de recursos próprios da Administração Municipal e terá acompanhamento e fiscalização da equipe da SOM. O prazo de conclusão da obra é de até seis meses.

O trabalho foi iniciado no cruzamento entre as Ruas Chico de Paula e José Pedrini, no Centro, com a demarcação das rampas de acessibilidade das calçadas de passeio e dos bolsões da via. Na sequência, será executado com máquina o serviço de recorte destas partes delimitadas. E para o resguardo de casas, lojas e carros contra estilhaços de concretos, serão utilizados mantas e telas de proteção pelos funcionários da Construtora Simoso.

O projeto de melhorias na Rua Chico de Paula prevê ainda drenagem, ampliação das calçadas de passeio, instalação de rampas de acessibilidade, sinalização viária, faixa elevada (lombofaixa), canteiros de flores, bancos de madeira, lixeiras, guia e sarjeta, pavimentação, novos bolsões, recapeamento asfáltico, demolições, retiradas e fresagem, materiais, mão de obra e equipamentos.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou que a Rua Chico de Paula é uma das vias mais importantes de Mogi Guaçu e que sua revitalização é esperada por moradores e comerciantes da região. “A obra era para ter começado em dezembro, mas os comerciantes pediram o adiamento por conta do Natal e, assim, optamos por esperar e, agora, iniciar esse projeto tão importante para a nossa cidade”, destacou o prefeito.