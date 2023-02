Saama realiza plantio de ipês-rosa no Campo do TG

Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) iniciou o plantio de 12 ipês-rosa na Praça Francisco Marchesi, popularmente conhecida como Campo do TG, no Jardim Igaçaba. O plantio dos ipês-rosa deve ser concluído nesta quinta-feira, 9.

O serviço faz parte do cronograma da pasta de promover jardinagem e paisagismo para revitalizar os espaços públicos da cidade, como rotatórias, triângulos, praças, ruas e avenidas. O trabalho é executado pela Administração Municipal com o apoio da iniciativa privada que doou os exemplares de árvores.

“São mudas com três metros de altura e cerca de dois anos e meio de vida. Em 2025, com certeza, no período da primavera todos os ipês estarão floridos e embelezando ainda mais Mogi Guaçu. Na sequência, iremos realizar o plantio de mais mudas de ipês-rosas em alguns pontos da Avenida Brasil”, contou a assessora da SAAMA, Damarys Bombo.