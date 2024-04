Obra da UBS do Ypê Amarelo recebe serviços de escoramento de laje

A obra de construção e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Residencial Ypê Amarelo entrou na etapa dos serviços de escoramento de laje. O trabalho consiste na instalação da estrutura de suporte provisório, sendo ela composta por um conjunto de elementos que apoiam as formas da laje. O valor do investimento é de cerca de R$ 2,2 milhões, com prazo de entrega de 10 meses.

O cronograma da obra segue dentro do prazo estipulado pela Prefeitura de Mogi Guaçu. Pelo projeto, a fase de escoramento deve ser concluída num período de 15 e 20 dias, para que, na sequência, seja realizada a etapa de concretagem da laje com uma perfeita acomodação.

O imóvel terá 453,45m² e contará com oito consultórios médicos, sendo para o atendimento de triagem, de inalação e coleta, de curativos e saturas, de ginecologia, de psicologia e de nutrição, bem como outras três para atendimento de clínica geral. A UBS do Ypê Amarelo terá ainda um consultório odontológico, sala de vacinação, de esterilização, de estocagem de medicamentos, além de recepção, copa, almoxarifado e sanitários.

A futura unidade de saúde do município ficará localizada entre a Rua Georgina Theodoro de Oliveira e a Rua Maria Tereza Vedovello. A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) acompanha a execução da obra.