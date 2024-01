Novos conselheiros tutelares tomam posse para o quadriênio 2024/2027  

Os novos membros titulares e suplentes do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu tomaram posse para a composição no quadriênio 2024/2027 na noite de quarta-feira, 10 de janeiro. A cerimônia de posse aconteceu na Câmara Municipal e contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti e do vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, além de autoridades e integrantes da sociedade civil.

O mandato da nova composição já iniciou nesta quinta-feira, 11, e por meio de eleição interna foram escolhidos como presidente Marcos Vinicius de Mello, vice-presidente Andrea Aparecida de Souza e secretário Adilson Cândido de Almeida. Integram ainda nova composição Hudson Reuel Lira dos Santos e Solange Heloisa da Silva. O processo de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar é administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Já como suplentes ficaram Ana Carolina de Andrade Costa Florêncio, Viviane Graziela Rosa Borges da Silva, Eliana Aparecida Faria de Araújo, Maria Goreti de Souza e Audrey Mariane Ferreira Bonaretti.

Em seu discurso, o chefe do Executivo ressaltou a importância dos cuidados com as crianças e adolescentes no presente, para garantir as mudanças e melhorias necessárias no futuro.

“Em Mogi Guaçu, as crianças são tratadas como prioridade desde o início da nossa gestação. “Em conjunto com os novos conselheiros tutelares, trabalharemos para garantir as condições para que as crianças e os adolescentes possam se desenvolver em sua integralidade”, disse.

Ele destacou ainda que é necessário proteger pelos próximos quatro anos, com trabalho, vigilância, dedicação e atenção às leis, as crianças, jovens e adolescentes de Mogi Guaçu. É uma tarefa desafiadora, diária e que exige muita responsabilidade, sensibilidade, humanidade e amor. E que, estou certo, estará uma vez mais em boas mãos”, falou.

Também estiveram presentes na cerimônia os secretários municipais de Relações Institucionais, Alair Belline Júnior, e da Educação, Paulo Paliari, os vereadores Adriano Luciano Rodrigues, o Adriano Batatinha, Judite Reis, Raphael de Godoy Locattelli e Lili Chiarelli e o diretor do Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil de Mogi Guaçu, Carmelito Osório Silveira.