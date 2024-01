Colisão traseira resulta em capotamento na SP-340, o causador do acidente fugiu do local

Na noite desta sexta-feira (12), ocorreu um acidente de trânsito na SP-340 (sentido Mogi Mirim/Mogi Guaçu), envolvendo dois carros, resultando em ferimentos em um casal.

Devido ao impacto, o veículo Ford/Ká, de cor vermelha, colidiu com o barranco às margens da rodovia e acabou capotando.

De acordo com relatos obtidos no local, o motorista estava próximo à entrada de Mogi Mirim (no trecho que leva às Chácaras São Marcelo), quando foi atingido por outro carro que estava atrás.

Após a colisão, o veículo parou com as rodas para cima. O condutor e sua esposa encontraram dificuldades, mas conseguiram soltar os cintos de segurança e sair do automóvel.

As equipes dos Bombeiros Civis Municipais de Mogi Mirim e dos Bombeiros Militares de Mogi Guaçu estiveram presentes, assim como o serviço de atendimento da Renovias.

A mulher sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para receber atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O marido, que também era o motorista, não ficou ferido.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária.

O motorista que colidiu com o veículo Ford/Ká fugiu do local, sem prestar socorro.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim