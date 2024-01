Obras de recape avançam e região dos Ypês terá 1,9 km de asfalto novo 

A Prefeitura de Mogi Guaçu segue avançando com serviços de recapeamento asfáltico de vias da cidade. Nesta quinta-feira, 11 de janeiro, o trabalho começou a ser executado no Jardim Ypê II, na Zona Norte, pela Rua Jandaia do Sul, com 454 metros lineares de nova malha viária. Além dela, mais quatro ruas da região irão receber asfalto novo, totalizando 1,9 quilômetro. Até o momento já são 122 vias contempladas com recape em três anos de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti.

Depois da Jandaia do Sul, o trabalho seguiu para a Rua Cruzeiro do Oeste, com 264 metros de extensão – e também para a Rua Kaloré, que terá 375 metros lineares recuperados. As três ruas integram o último lote de pacote de obras conveniadas com o Governo do Estado e que contemplou a revitalização de 11 vias em diversas localidades do município, entre elas as ruas Antunes Garcia, Nunes Pedrosa e Travessa Maria Lovato, no Bairro do Lote; Rua Sérgio Sínico, no Jardim Guaçu Mirim III; Rua Martin Afonso e Rua Mém de Sá, na Vila Paraíso; Rua Arcúrio Alves Ramos, no Parque Cidade Nova; e Rua Professor Armando dos Santos, no Jardim Itacolomy/Bandeirantes.

Mobilidade

Finalizado esse pacote, o serviço de recapeamento continua sendo feito na região dos Ypês, onde a Prefeitura dará prosseguimento a lote com 32 ruas e avenidas da cidade iniciado em 18 de outubro de 2023. O investimento abrange 402 metros lineares da Rua Cianorte, no Jardim Ypê II, e outros 413 metros da Rua Antonio Bazani, no Jardim Ypê I.

Todo o trabalho do maior programa de recapeamento asfáltico de ruas e avenidas de Mogi Guaçu tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), responsável pela sinalização de trânsito após a conclusão de cada serviço.