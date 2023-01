No Itaqui, agricultor é encontrado morto em lagoa

Lázaro Antônio da Rosa de 53 anos foi vítima de afogamento nesta terça-feira (10) em uma lagoa dentro de uma propriedade particular no Bairro Rural do Itaqui.

Os GCMs informaram que Lázaro, que mora no mesmo bairro, saiu para pescar ainda na noite desta segunda e não teria voltado para casa. Já na manhã desta terça, familiares e conhecidos saíram para procurar o agricultor. Sabendo do costume de Lázaro de pescar na referida lagoa, o proprietário resolver averiguar o local e encontrou Lázaro dentro da lagoa, já sem vida. Não se sabe o que pode ter levado ele a se afogar.

A GCM foi acionada e isolou o local para os trabalhos de Perícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Mogi Guaçu e depois entregue para a funerária que providenciou os trâmites funerários.