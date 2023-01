Secretarias Municipais e SAMAE discutem com IBGE formas para melhorar índice de pesquisa local

Cerca de 14 mil habitantes ainda não responderam ao censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Mogi Guaçu. Até o momento, foram recenseados 139.995 habitantes, sendo que a estimativa é de que haja 154.146 habitantes. As pesquisas com os moradores continuam sendo feitas e o Disque-Censo 137 foi disponibilizado. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana das 8 às 21h30.

Nesta terça-feira, dia 10 de janeiro, os secretários de Relações Institucionais, Alair Junior, e de Saúde, Luciano Firmino Vieira, se reuniram com a coordenadora de subárea do IBGE, Mayra Moutinho, para definir ações, a fim de que os índices sejam melhorados no município. A coleta de dados em domicílio foi iniciada em agosto do ano passado e enfrenta resistência dos moradores. O objetivo do IBGE é concluir a coleta este mês.

A gerente administrativa do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), Roseli Barbosa, também participou da reunião. “Iniciamos um relacionamento institucional com o SAMAE e com a Secretaria de Saúde para encontrarmos juntos uma maneira de contribuir com a equipe do IBGE para que os registros finais do censo 2022 possam ser concluídos”, comentou Alair Junior.

Vale destacar que o número de habitantes é utilizado para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios e também para determinar o tamanho das representações políticas, como na quantidade de vereadores e de deputados federais e estaduais.