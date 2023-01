Franco Montoro e FEG abrem processo seletivo para professor

O processo seletivo docente simplificado da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro foi aberto em caráter emergencial de análise de currículos e títulos e visa selecionar candidatos para provimento de emprego público temporário. As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet pelo site www.francomontoro.com.br até as 23h59 do dia 15 de janeiro. A inscrição é isenta de taxas.

Os cargos disponíveis são para o curso de medicina da Faculdade Municipal, sendo o processo seletivo também destinado para a formação de cadastro reserva para contratações temporárias para o ano letivo de 2023. São seis cargos de professor habilidades médicas: ortopedia, pediatria, psiquiatria, clínica médica, cardiologista e patologia e um de professor tutor (medicina).

As especificações dos cargos e os requisitos podem ser consultados no edital disponível no site da Franco Montoro. O candidato deverá inscrever-se para apenas um emprego, pois a prova objetiva será aplicada no mesmo dia e horário.

FEG

A Fundação Educacional Guaçuana (FEG) também está com inscrições abertas do processo seletivo simplificado para selecionar candidatos ao provimento, em caráter temporário, de emprego público da categoria funcional de professor de Educação Básica III – disciplina de Sociologia. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro de forma presencial no setor de Recursos Humanos da FEG, localizada na Rua Hugo Panciera, nº 386, Imóvel Pedregulhal, no período das 8h às 11h.