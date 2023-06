Motorista de 28 anos morre após capotar caminhonete e ser atingido por caminhão na SP 340

Um acidente tirou a vida de Murilo Lopes do Carmo, 28, ele era morador de Artur Nogueira, o acidente aconteceu por volta das 3h00 desta segunda-feira (5), na rodovia SP-340, no KM 162, trecho de Mogi Mirim. Murilo conduzia uma picape Fiat Toro, que capotou e colidiu contra um caminhão que vinha no sentido contrário da rodovia.

Ainda sem saber da motivação, o veículo atravessou o canteiro central e capotou por diversas vezes e ainda no ar, foi atingido em cheio por um caminhão carregado com 15 tonelada de papelão.

Na colisão, Murilo foi ejetado da Toro, vindo a ter morte instantânea. Equipes da RENOVIAS cuidaram do trânsito no local e a Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.