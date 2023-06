Parque dos Ingás: SAAMA realiza ações em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, neste dia 5 de junho, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) realiza nesta segunda-feira, no Parque dos Ingás, no Centro, algumas ações referentes ao tema para o aprendizado de estudantes da rede pública de Mogi Guaçu.

A ação envolve cerca de 330 estudantes, sendo 300 dos 6° e 7 ° anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Waldomiro Calmazini e outras 30 do 2° ano do Ensino Médio da Escola Estadual Padre Armani. O transporte e o lanche das crianças foram providenciados pela Secretaria de Educação.

Ao longo da manhã, foram propostas para os alunos várias ações de educação ambiental de maneira descontraída. Foi distribuído, ao longo do Parque dos Ingás, seis stands que chamam a atenção para a importância da preservação da água e do meio ambiente, história e preservação do Rio Mogi Guaçu, o descarte correto de resíduos para a prevenção contra a dengue e o descarte correto do lixo reciclável.

Os alunos também assistiram a um teatro promovido por três atores da empresa Tomits Entretenimento e Barito e Companhia. “Precisamos educar os mais novos, para que daqui algum tempo possamos colher bons frutos. Além de preservar, esses meninos e meninas podem fiscalizar também, conversando com seus pais e amigos. Isso é um trabalho contínuo e que tem que ser realizado todos os dias”, comentou o secretário da SAAMA, Marcelo Vanzella Sartori.

Após a realização das ações, um sorteio seria realizado para os alunos. Além disso, serão distribuídos ipês-de-jardim, com um pouco de adubo para o seu plantio.

Reciclagem

No período da tarde, a empresa Sylvamo do Brasil irá entregar para a cooperativa Cooper 3Rs um container para coleta de lixo reciclável. A doação ocorrerá a partir das 14h, no estacionamento do Centro Cultural, no Jardim Camargo. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura.

O equipamento continuará fixo para receber os materiais recicláveis no estacionamento do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo.

O evento conta com a participação de outras pastas e órgãos da cidade, como a Secretaria de Comunicação, Educação, Segurança e Saúde, além do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), da empresa Bueno Sucatas, Cooperativa Cooper 3Rs e da Associação Mata Ciliar.