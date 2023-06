Homens são presos por Tortura após serem acusados de espancar suposto ladrão de residência

A Polícia Militar prendeu três pessoas acusadas de torturarem um homem que supostamente furtou uma casa na região dos Ypês.

Segundo apurado, por volta das 09h00 da manhã deste domingo (04), populares acionaram a Polícia Militar pela Avenida Luiz Augusto Lanzi, Jardim Ypê I, onde havia três homens agredindo um outro homem.

O homem agredido foi colocado dentro de um GM Corsa e eles teriam seguido sentido a feira livre de Domingo, no Parque Cidade Nova.

O veículo acabou sendo abordado, o agredido estava dentro do veículo com vários ferimentos no corpo. Ele foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros para receber cuidados médicos.

Um dos acusados de agressão contou que o agredido C. J. M. de 38 anos teria sido reconhecido por imagens de câmeras de segurança em um furto a sua residência. Diante dos fatos, ele com a ajuda de dois amigos abordaram o autor do furto e o agrediram, logo após o colocaram no Corsa, pois o furtador iria indicar onde estava os bens furtados.

Os três acusados de agressão foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária e autuados pelo crime de Tortura, eles acabaram ficando presos á disposição da Justiça, o agredido foi apresentado depois de receber cuidados médicos e liberado após dar a sua versão.

Participaram da ocorrência os seguinte PMs:

Cb PM Pozzer

Cb PM Robson

2º Ten PM Pedro

Cb PM Orozimbo

Sd PM Adam

3º Sgt PM James Dean

Cb PM F.Pozzer

Cb PM Zerneri

Sd PM Meles