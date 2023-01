Motociclista cai dentro do Córrego Canta Galo na Avenida dos Trabalhadores

Por volta das 17h00 desta sexta (13), um motociclista de 27 anos acabou caindo na calha do Córrego Canta Galo, na Avenida dos Trabalhadores, Centro.

Segundo apurado, o jovem conduzia um Honda CG 150 sentido bairro, quando por motivos ainda ignorados perdeu o controle do veículo e acabou invadido a calha do córrego. A proteção de concreto não serviu como apoio, pior, causou ferimentos na perna da vítima, ele e a moto acabaram despencando de uma altura de aproximadamente 2,5 metros.

Homens do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram os primeiros socorros e após a retirada da vítima de dentro do córrego, o mesmo foi encaminhado para o Hospital Municipal Tabajara Ramos.