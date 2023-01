SAMAE aplica reajuste menor às tarifas

As tarifas de água e esgoto praticadas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu (Samae) serão reajustadas em 10,07% a partir deste mês de acordo com a Resolução 463 da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivaria e Jundiaí (ARES-PCJ), que abrange Mogi Guaçu. Mesmo com o reajuste, as tarifas de água e esgoto de Mogi Guaçu continuam as mais baixas da região.

A proposta inicial da ARES-PCJ sugeria um reajuste de 21,3%, mas o prefeito Rodrigo Falsetti e o superintendente do Samae, Mário Antonio Zaia, optaram consensualmente pela aplicação de um índice menor, levando em conta a atual conjuntura econômica e seus reflexos para os consumidores, especialmente os de baixa renda. Segundo Zaia, os 10,07% corresponde à inflação e investimentos dos 12 meses anteriores a dezembro de 2022.

A Resolução ARES-PCJ 463 foi emitida em 29 de novembro e estabelece que o reajuste entre em vigor a partir de janeiro de 2023. As próximas contas, das seis categorias de consumo definidas pelo Samae, já estarão atualizadas. A agência aprovou também a equivalência percentual referente ao esgotamento sanitário, de 80% para 100% em relação à tarifa de água.

As categorias Residencial Social, Residencial e Assistenciais têm sete faixas de consumo e as categorias Comercial, Industrial e Pública, seis faixas. Em todas, a primeira faixa é de 0 a 10 metros cúbicos e a última, acima de 50 metros cúbicos. As tarifas mais baixas são da primeira faixa da categoria Residencial Social, de R$ 7,95 para água e R$ 7,95 para esgoto. Nesse caso, o consumidor pagará apenas R$ 15,80 se não ultrapassar 10 metros cúbicos.