Aposentado é encontrado morto na lagoa do Córrego dos Macacos

Luís Carlos Tressoldi de 68 anos foi encontrado na tarde desta sexta (13) morto dentro da lagoa do Córrego dos Macacos no Jardim Bandeirantes.

Morador na região, familiares e amigos notaram o desaparecimento do aposentado já na manhã desta sexta, ele teria saído ontem a noite a pé com seus dois cachorros para caminhar nas proximidades do córrego e não foi visto mais.

Um pescador que estava na lagoa no início da tarde encontrou o corpo do aposentado e acionou a Polícia Militar. Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local e retiraram da água o aposentado.

A Perícia da Polícia Científica esteve presente e vai tentar apurar como ocorreu o afogamento. O corpo do aposentado foi encaminhado para a o IML.