Mogi Guaçu recebeu rodada da II Copa de Voleibol Adaptado

Aconteceu no último sábado, dia 18 de maio, a II Copa de Voleibol Adaptado “Amigos do Esporte na Melhor Idade de São Pedro”. Mogi Guaçu foi sede da sexta rodada da II Copa e contou com a participação das equipes da cidade. As partidas foram realizadas nas quadras do Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori e do Ginásio Poliesportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno.

As equipes das professoras Marli Brandão (masculino) e Adriane Canavesi (feminino) fizeram bonito em quadra. Os atletas participantes das categorias 70, 60, 50 e 58 anos participaram desta rodada. “Nossas equipes do vôlei adaptado são um show a parte e eles levam as disputas bem a sério e sempre estão preparados para os próximos desafios”, comentou Paulo César Moreira, secretário municipal de Esporte e Lazer.

Resultados da rodada de sábado:

Equipe masculina – Professora Marli Brandão

Categoria 70

Mogi Guaçu 2×0 Limeira

Mogi Guaçu 2x 0 Piracicaba

Categoria 60

Mogi Guaçu 2×0 São Pedro

Mogi Guaçu 0x2 Limeira

A equipes feminina – Professora Adriane Canavesi

Categoria 50

Mogi Guaçu 0x2 Limeira

Mogi Guaçu 0x2 Atividade

Categoria 58

Mogi Guaçu 0x2 Piracicaba

Mogi Guaçu 0x2 São Pedro