Vice-líder da Stock Car, Ricardo Zonta busca a liderança com três corridas no Velocitta

Não poderia existir um circuito melhor para a Stock Car realizar três corridas no mesmo fim de semana na temporada 2024. Pelo menos, essa é a visão de Ricardo Zonta, o Rei da Pista do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. O paranaense da equipe Shell-RCM tem o recorde de poles no local, com três, e o maior número de vitórias, também com três, ao lado de Thiago Camilo.

O piloto Shell venceu corridas nos últimos três anos no Velocitta, um dos circuitos mais técnicos da temporada, com 3.443 metros e 12 curvas. Além disso, na corrida sprint da etapa de março, que será enfim finalizada neste fim de semana, Ricardo Zonta chegou na segunda posição. Com isso, o paranaense está na segunda posição do campeonato com 255 pontos, 30 atrás do líder Rafael Suzuki. Quando os pontos da sprint forem adicionados à classificação, a desvantagem vai diminuir para apenas 18 pontos.

O piloto que conta com o apoio da Shell V-Power vem em franco crescimento no campeonato. Após enfrentar problemas de motor na abertura do campeonato, em Goiânia, ele se recuperou e subiu nada menos que 11 posições na classificação nas últimas duas etapas, após Interlagos e Cascavel. Agora, o objetivo de Ricardo Zonta é, enfim, chegar à liderança do campeonato após o fim de semana do Velocitta.

Por isso, a importância de se encontrar o melhor acerto rapidamente, algo sempre essencial no circuito do interior paulista, aumenta ainda mais. Antes da corrida de 50 minutos da sexta-feira, os pilotos terão apenas o shakedown e um treino livre para fazer os ajustes em seus carros para a etapa do Velocitta. Quem parte de um acerto base mais eficiente, tende a levar vantagem neste fim de semana atípico da Stock Car.

A atípica programação da etapa do Velocitta será aberta nesta sexta-feira, com o shakedown, um treino livre e a corrida principal da segunda etapa. No sábado, as atividades serão abertas pelo segundo treino livre, com a classificação na sequência. À tarde, será disputada a primeira corrida, que terá o grid determinado pela inversão das 12 primeiras posições do qualifying. E no domingo, a corrida principal encerra o cronograma da etapa com o grid definido pela classificação do sábado. A Stock Car tem transmissão dos canais Sportv, Band e das mídias sociais próprias da categoria.

O que ele disse:

“O Velocitta é uma pista em que o nosso retrospecto é muito bom! Somos os maiores vencedores da pista, sou o único que venceu três vezes seguidas no mesmo lugar, além de ser o recordista de poles, ocupando a primeira posição do grid por três ocasiões na Stock Car. Na nossa última passagem por lá em março subi mais uma vez no pódio conquistando a segunda colocação em uma prova extremamente disputada. O final de semana será diferente, pois teremos três corridas no mesmo final de semana. Sexta-feira disputaremos a corrida principal, válida pela segunda etapa, e no sábado e domingo duas provas da sexta etapa. Teremos um final de semana bem intenso e achar o melhor acerto já no início dos trabalhos será fundamental. O nosso histórico me deixa bastante confiante para buscarmos grandes resultados.”

Ricardo Zonta

Cronograma – Stock Car – Etapa 5 – Velocitta, Mogi Guaçu, SP

Sexta-feira, 28 de junho:

08:30 – Shakedown

10:50 – Treino Livre 1

14:40 – Corrida Principal da 2ª etapa (50 minutos +1 volta)

Sábado, 29 de junho:

08:25 – Treino Livre 2

11:00 – Classificação

16:00 – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 30 de junho:

14:00 – Corrida Principal (50 minutos +1 volta)