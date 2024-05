Está procurando por vitaminas para crianças mas não sabe exatamente como escolher entre as diversas opções disponíveis? Então o nosso conteúdo pode te ajudar, pois separamos todas as vitaminas essenciais para o crescimento e desenvolvimento das crianças.

Com essas vitaminas essenciais, você vai ter a certeza de que seus filhos vão se desenvolver com muito mais saúde. Além disso, vai ser muito mais fácil escolher qual deles os seus filhos precisam tomar, ou então optar por um polivitamínico específico para as crianças.

Então, quer saber quais são as vitaminas essenciais para o crescimento e desenvolvimento das crianças? Basta conferir até o final do conteúdo que preparamos especialmente para você!

Vitamina A

A vitamina A é essencial para o bom funcionamento da visão, sendo uma das vitaminas essenciais para o crescimento e desenvolvimento das crianças. A deficiência da vitamina acarreta alterações significativas na visão, como complicações ao enxergar em lugares pouco iluminados e também na diferenciação de tons.

E em situações mais graves, a deficiência de vitamina A pode causar cegueira noturna e até mesmo a perda da visão.

Além do seu importante papel na visão, a vitamina A também possui um papel fundamental no desenvolvimento saudável da pele e dos ossos. Por exemplo, um dos sintomas comuns da deficiência de vitamina A é a pele ressecada.

A vitamina A é encontrada em vários alimentos, como cenoura, espinafre, abóbora, produtos lácteos e ovos, além de ser abundante no leite materno. Por outro lado, lembre-se que o excesso de vitamina A no organismo pode causar sonolência e náuseas.

Vitamina C

A vitamina C também é uma das vitaminas essenciais para o crescimento e desenvolvimento das crianças. E uma dieta adequada de vitamina C corresponde a dentes, músculos e ossos fortes e resistentes.

Além disso, a vitamina C também tem um papel fundamental no sistema imunológico, aumentando a resistência contra infecções e também auxiliando no processo de cicatrização após ferimentos.

A deficiência na vitamina pode ter várias consequências, como dentes e ossos fracos bem como uma dificuldade em curar infecções e estancar ferimentos, mesmo que pequenos.

Além do leite materno, a vitamina C pode ser encontrada em diversas fontes, principalmente nas frutas cítricas como laranja, tangerina, limão e melancia, além de ser abundante em folhagens de folhas escuras, como o espinafre e a couve.

Vitamina D

A vitamina D é essencial para o desenvolvimento ósseo das crianças, e por isso não poderia ficar de fora da nossa lista de vitaminas essenciais. A deficiência de vitamina D pode acarretar no aparecimento de raquitismo, uma condição que afeta a estrutura óssea, causando o seu amolecimento e enfraquecimento.

E de todas as vitaminas que mostramos até agora, a vitamina D é a única capaz de ser produzida pelo organismo das crianças, quando expostas à luz solar. E é exatamente por esse motivo que os médicos recomendam sair diariamente com os pequenos, principalmente no período da manhã.

Mas além da exposição solar, é possível encontrar vitamina D em pequenas quantidades em alimentos como carnes, peixes, frutos do mar, laticínios e ovos.

Vitamina K

A vitamina K também é uma das vitaminas essenciais para o crescimento e desenvolvimento das crianças por causa do seu papel fundamental na coagulação sanguínea. Isso porque, a deficiência de vitamina K prejudica a coagulação sanguínea e, consequentemente, a cicatrização de feridas, mesmo que sejam bem pequenas.

E é por esse motivo que muitos obstetras recomendam uma injeção de vitamina K em recém-nascidos, para evitar problemas na coagulação sanguínea dos pequenos. Porém, em crianças, é possível manter os níveis de vitamina K adequados por meio da alimentação, como ameixas secas, grãos de soja, espinafre, alface americana, rúcula e brócolis.

Vitaminas do complexo B

As vitaminas do complexo B também são essenciais para o crescimento e desenvolvimento das crianças, principalmente as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12. Essas 6 vitaminas tem uma função essencial na:

formação dos glóbulos vermelhos;

bom funcionamento e no fortalecimento do sistema neurológico

regulação e produção da energia do corpo;

saúde da pele e dos cabelos;

saúde do intestino.

Agora você já sabe quais são as vitaminas essenciais para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Então que tal começar a incluir os alimentos ricos nessas vitaminas na dieta dos pequenos?