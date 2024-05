Corporação Musical: Mogi Guaçu terá eventos musicais nos dias 26 e 29 de maio

Os fãs de bandas e fanfarras, de corais e músicas instrumentais terão duas oportunidades para apreciar estes gêneros musicais, sendo o 2º Encontro de Bandas e Fanfarras e o espetáculo com a Banda Sinfônica Jovem, Corais da CMMV e Banda Sinfônica de Mogi Guaçu. Os dois eventos são organizados e fazem parte das comemorações dos 104 anos da Corporação Musical Marcos Vedovello e contam com parceria da Prefeitura Municipal.

O primeiro será o 2º Encontro de Bandas e Fanfarras da Corporação Musical Marcos Vedovello, que acontecerá no domingo, 26 de maio, a partir das 9h, no Ginásio Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno. O endereço desta praça esportiva é Rua Antonio de Freitas, s/n, no Parque Cidade Nova, e este evento tem apoio da Secretaria Municipal da Educação. A entrada é franca.

Já na quarta-feira, 29 de maio, véspera do feriado nacional de Corpus Christi, dia 30, será realizado o espetáculo da Banda Sinfônica Jovem, Corais da CMMV e Banda Sinfônica de Mogi Guaçu, que tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura. A apresentação acontecerá às 20h no Teatro Tupec do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. A entrada é gratuita e para adquirir o ingresso basta acessar o link www.megabilheteria.com.

“A música é uma das manifestações culturais que mais toca a alma das pessoas. Aquelas boas lembranças, de infância, da família, das viagens, quase sempre vêm acompanhadas de uma bela trilha sonora”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.