Mogi Guaçu participa de encontro de Segurança Pública em São Paulo

Nesta segunda-feira, 6 de março, o secretário de Segurança Pública, Paulo Henrique da Silva Gomes, e o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Élzio Romualdo, participaram de uma reunião em São Paulo tendo como pauta questões da área de segurança. O anfitrião do encontro foi o deputado federal Paulo Bilynskyj.

“O deputado está em seu primeiro mandato na Câmara Federal e está buscando uma maior aproximação com as Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo. Seu objetivo é conhecer os principais anseios da categoria, pois ele acredita na importância destas Corporações para a Segurança Pública”, comentou Paulo Henrique da Silva Gomes.

Na ocasião, aconteceu o primeiro encontro da categoria que contou ainda com a presença de 150 representantes do setor de Segurança Pública de 70 municípios do Estado de São Paulo. “Nesta reunião ficaram definidas as primeiras pautas a serem levadas ao Congresso Nacional pelo deputado federal”, disse.

Além desse trabalho, Paulo Bilynskyj, que possui vasta experiência na área de Segurança Pública, irá promover um treinamento ligado aos procedimentos operacionais para os municípios interessados. Em Mogi Guaçu, a parceria com a Guarda Civil Municipal acontecerá no dia 20 de março.