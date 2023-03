CEO promove palestra sobre saúde bucal para alunos da rede estadual de ensino

Nesta terça-feira, 7 de março, dentistas do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) promoveram uma palestra para 260 alunos da Escola Estadual Almerinda Rodrigues, no Jardim Ypê II. O CEO integra os profissionais da área de odontologia do Departamento da Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu.

O workshop contou com a participação de estudantes do 6º e 7º anos do ensino fundamental da unidade escolar e teve como foco assuntos relacionados aos cuidados de prevenção da saúde bucal. No final, foram distribuídos kits de higiene bucal para os adolescentes.

A palestra foi ministrada pelo diretor do Departamento de Saúde Bucal, Mário Sérgio Vedovelo Litordi, juntamente com os profissionais do CEO, respectivamente, Daniela de Paula Queluz e Silvio Roberto Lucente Silva.

“O encontro teve como objetivo atualizar as crianças com temas importantes acerca da saúde bucal para os alunos, como cáries, escovação e higienização, assim como de cuidados necessários de proteção dos dentes, gengiva e boca”, comentou.

O próximo workshop da equipe do Departamento da Saúde Bucal está marcado para a quinta-feira, 9 de março, às 13h, direcionado para os moradores da região do Cras Sul, no Jardim Brasília. A finalidade do encontro é para explicar e orientar sobre a função do Centro de Especialidades Odontológicas.