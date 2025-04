Cultura abre chamada pública para selecionar atração musical para o Aniversário da Cidade

Mogi Guaçu vai completar na próxima quarta-feira, 9 de Abril, 148 anos de emancipação político-administrativa. E para celebrar a data, a Secretaria Municipal de Cultura abriu chamada pública para bandas interessadas em participar da comemoração do Aniversário da Cidade, que acontecerá no sábado, 12 de abril, a partir das 19h no Parque dos Ingás, no Centro.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até às 12h da próxima segunda-feira, 7 de abril, por meio de preenchimento de formulário online no link: https://bit.ly/Form_AniversáriodaCidade_Banda. O edital completo encontra-se publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 2 de abril pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjMyNDUw, entre as páginas 2 e 7.

A presente chamada visa selecionar uma banda que apresente em seu repertório estilos musicais, como samba, pagode e samba rock. O grupo poderá ter, no máximo, até sete componentes. A escolha do vencedor será realizada por uma banca de seleção composta por três membros da Secretaria Municipal de Cultura.

Pelo chamamento, cada integrante do grupo selecionado receberá como ajuda de custo o valor de R$ 250 mediante a apresentação de recibo simples. Mais informações ou dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone (19) 3811.8650 ou pelo e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br.