6º Campeonato de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu começa no domingo

O 6º Campeonato Municipal de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu, que é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), começa no domingo, 23 de março. Em 2025, a competição contará com a participação de seis equipes e, por isso, já terá a realização de três jogos na primeira rodada de abertura do torneio. Todos os jogos serão às 8h.

As equipes participantes são: Renegados F.C., Comercial F.C., A.A. Alvorada, C.A. Itaqui, Geração de Ouro A e Geração de Ouro B. E o vencedor do Sessentão de Mogi Guaçu vai levar para a casa o troféu Danilo de Oliveira – Pezão do Paulista. O time do G.E Taguaçu é o atual campeão do campeonato.

Nesta temporada, todos os times estão dispostos em um só grupo e irão se enfrentar em turno único com a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª colocadas classificando-se para a fase semifinal jogando a 1ª x 4ª e 2ª x 3ª. Pelo regulamento, a 1ª e 2ª colocadas irão jogar com a vantagem do empate no tempo regulamentar. E para a final avançam as duas vencedoras desses confrontos.

“Esta competição vem se consolidando como um marco no calendário esportivo da cidade, atraindo gerações de torcedores, atletas e amantes do futebol”, falou o secretário de Esporte e Lazer, Kleber Scalese Junior.

Rodada de abertura

Renegados F.C. x Comercial F.C. – Campano, no Jardim Bela Vista

A.A. Alvorada x C.A. Itaqui – Pelezão, no Jardim Ypê II

Geração de Ouro A x Geração de Ouro B – Furno, no Parque Cidade Nova