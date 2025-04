Fundo Social de Solidariedade recebe 600 cestas básicas do Estado

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu recebeu 600 cestas básicas do Fundo Social do Estado de São Paulo para atender famílias em situação de vulnerabilidade social. As cestas chegaram nesta terça-feira, dia 1º de abril, e serão distribuídas exclusivamente para as famílias que são atendidas pelo Fundo Social e pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRASs).

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, Vânia Regina Ribeiro, comemorou o recebimento das cestas básicas. “Assim que assumi a presidência, no final de janeiro, já busquei o Fundo Social do Estado e reforcei a importância de recebermos as cestas. Houve um aumento na procura e, agora, poderemos ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade alimentar”, comentou.

Vânia ressaltou que o Fundo Social continua realizando as campanhas de arrecadação e que elas são importantes para o atendimento da população assistida pela Assistência Social. “Estas cestas são fornecidas pelo Estado e encaminhadas para famílias conforme as demandas apresentadas pelos CRAS e pelos CREAS. São cerca de 100 a 120 cestas doadas por semana”.

As cestas básicas são entregues para os inscritos do Cadastro Único, com avaliação de técnicos do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. “Desta forma, as cestas são doadas conforme a necessidade de cada família, porque os técnicos responsáveis pelos cadastros informam o Fundo Social de Solidariedade para que a entrega seja realizada”, reforçou Vânia.

“O Estado estava em licitação e iria iniciar a distribuição para as regiões, mas conseguimos esse adiantamento ao fazermos essa gestão junto aos responsáveis pelo Fundo Social do Estado. Então, as cestas chegaram numa boa hora”, ressaltou Vânia.

Cada unidade de cesta básica é composta com os itens de arroz, feijão, macarrão (espaguete), açúcar, sal, óleo, leite em pó, molho de tomate, carne seca, sardinha em óleo, farinha de mandioca e biscoito de maisena.

Cadastro

Famílias em situação de vulnerabilidade que nunca receberam cestas básicas devem entrar em contato com o CRAS mais próximo do bairro em que moram para que seja realizado um cadastro de avaliação com os técnicos da Assistência Social.

CRAS Zona Norte

Praça Augusto Rodrigues Mello, s/nº, Jardim Ypê I

Telefone: (19) 3841-8460

CRAS Zona Leste

Rua Arlindo de Oliveira, 100, Jardim Zaniboni I

Telefone: (19) 3831-7641

CRAS Zona Sul

Rua Poços de Caldas, 16, Jardim Brasília

Telefone: (19) 3818-4643