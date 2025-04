SP 340: Acidente grave é registrado entre caminhão e carreta na região das Chácaras Alvorada

Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na Rodovia Deputado Mário Beni (SP-340) deixou uma vítima ferida e causou um congestionamento significativo na noite desta quinta-feira (3).

O acidente ocorreu por volta das 20h54, no km 186, no trecho da Chácara Alvorada, sentido Sul (Mogi Guaçu – Campinas). Um caminhão Scania, carregado com 15 toneladas de legumes, colidiu violentamente contra a traseira de uma carreta Scania, que transportava 41 toneladas de soja. Segundo informações preliminares, o condutor do caminhão perdeu o controle da direção antes da colisão.

A batida foi tão intensa que a cabine do caminhão foi destruída, deixando o motorista preso entre as ferragens. Equipes de emergência, incluindo a concessionária Renovias, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária, foram acionadas imediatamente para prestar socorro.

As equipes de resgate trabalharam intensamente para liberar a vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa de Mogi Guaçu com ferimentos moderados. O motorista da carreta não apresentou lesões.

O acidente gerou um bloqueio nas faixas 1, 2 e no acostamento da rodovia, resultando em um congestionamento de aproximadamente 3,5 km. Após o resgate, as equipes da concessionária realizaram os trabalhos necessários para liberar a pista e normalizar o fluxo de veículos. A carreta foi liberada pela Polícia Militar Rodoviária e seguiu viagem, enquanto o caminhão foi removido por um guincho pesado.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A situação destaca a importância da segurança nas rodovias e a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas.

A população é aconselhada a evitar a área até que a situação esteja completamente normalizada e a se manter informada sobre as condições das estradas.