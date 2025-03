Mogi Guaçu sedia 1ª fase dos Jogos Escolares Estudantis do Estado de São Paulo

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) 2025 das categorias sub14 e sub17 tiveram início no dia 20 de março. A organização do evento é da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com as Diretoria de Ensino Regionais, por meio da Inspetoria Regional de Esporte e Lazer (IREL).

Mogi Guaçu é uma das sedes da Fase DE (Delegacia de Ensino de Mogi Mirim), na qual são disputadas nos dois naipes as modalidades de damas, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez. Nesta sede, somente o basquetebol é disputado na categoria masculina.

As competições acontecem nos Centros Esportivos Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlo; Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Jardim Ypê II; e Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

Com um calendário extenso e grande adesão de escolas de Mogi Guaçu e região, nesta Fase da Delegacia de Ensino de Mogi Mirim serão 20 dias de competição da categoria sub14 e que contará com a participação de 32 escolas, sendo 10 delas municipais. Já pela categoria sub17, será um mês de disputas, com 41 escolas e 13 locais.

JEESP

Os Jogos Escolares Estudantis de São Paulo têm como objetivo proporcionar oportunidades para que os jovens estudantes desenvolvam habilidades esportivas e valores como trabalho em equipe, disciplina e respeito. Cada edição dos JEESP é dividida nas etapas DE, Inter DE, Regional e Final, sendo as duas iniciais realizadas dentro da região de cada Diretoria de Ensino.

Inter DE

Terminada esta primeira etapa, Mogi Guaçu também irá sediar a Fase Inter DE, na qual os campeões de cada modalidade da Delegacia de Ensino de Mogi Mirim irão enfrentar os vencedores da Delegacia de Ensino de São João da Boa Vista. A competição acontecerá no dia 9 de maio, uma sexta-feira, e todos os confrontos serão únicos e no sistema de mata-mata. Desta disputa, cada vencedor seguirá para a Fase Regional dos Jogos Escolares de 2025 entre os dias 2 e 27 de junho.