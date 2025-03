Campeonato de Boxe e Muay Thai reúne 100 atletas no Furno; evento arrecadou cerca de 1.000 litros de leite para doação

O III Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai (CGBEMT), que foi realizado no último sábado, 15 de março, foi um sucesso dentro e fora do ringue. Além das emocionantes lutas, a competição teve ainda um impacto social significativo, no qual foram arrecadados cerca de mil litros de leite, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social de Mogi Guaçu.

Realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), o evento aconteceu no ginásio poliesportivo do Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O III CGBEMT contou com a participação de 100 lutadores das cidades de Mogi Guaçu, Cosmópolis, Guarulhos, Itapeva, Estiva Gerbi, Casa Branca, Borborema, Bragança Paulista, entre outras.

Destaques

Com muita garra e técnica, cinco lutadores de Mogi Guaçu brilharam na competição de boxe, reforçando a força do esporte local e elevando o nome da cidade no cenário das lutas. Entre os guaçuanos que se destacaram estão Otávio Henrique da Silva Monteiro (categoria leve até 60 kg), Albert Henrique (meio-médio até 65kg), Guilherme Almeida na categoria (peso-médio até 75kg), Wagner Marcelo Pires (peso-médio até 75kg) e Kalel Araújo de Souza (peso-cruzador até 85 kg).

“A iniciativa não apenas promoveu o esporte, mas também demonstrou a importância da solidariedade e do engajamento da comunidade em ações sociais. Com a grande repercussão positiva, a nossa expectativa é que novos eventos esportivos desse porte continuem incentivando talentos locais e ajudando as pessoas que mais precisam”, comentou o professor da SEL, Ezequiel Machado.