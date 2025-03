Com 10 ouros no Campeonato Paulista de Taekwondo, Mogi Guaçu classifica nove atletas para a final do Grand Slam Estadual

Durante a etapa classificatória do Campeonato Paulista de Taekwondo, que ocorreu no último final de semana, a equipe de Mogi Guaçu conquistou 11 medalhas, sendo 10 de ouro e uma de prata. E com esse resultado, o elenco da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) classificou nove taekwondistas guaçuanos para a final do Grand Slam Paulista, competição que irá acontecer no dia 25 de maio, em São Paulo.

O Campeonato Paulista de Taekwondo é dividido em cinco etapas, das quais os campeões de cada uma são classificados para formar os finalistas do Grand Slam Paulista. E na disputa do próximo mês de maio, o campeão e vice-campeão de cada categoria será convocado automaticamente para formar a seleção paulista de taekwondo, que irá representar o Estado de São Paulo no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2025.

Devido aos excelentes resultados da fase classificatória, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu tem uma ótima expectativa de que a cidade tenha um número expressivo de taekwondistas locais integrando a seleção paulista de taekwondo deste ano.

Medalhas

Ouro (classificados para o Grand Slam Paulista)

Andrew Dercy – juvenil masculino – 45 (faixa preta)

João Renato – juvenil masculino – 48 (faixa colorida)

Isaque Marques – juvenil masculino – 63 (faixa colorida)

Heithor Custódio – cadete masculino – 37 (faixa preta)

João Pedro Colucci – cadete masculino – 37 (faixa colorida)

Jonathan Zaparoli – cadete masculino – 53 (faixa colorida)

Davi Félix Araújo – cadete masculino – 45 (faixa colorida)

Gabryel Tozzi Mendes – cadete masculino – 45 (faixa colorida)

Vitor Hugo Jesuíno – adulto masculino – 58 (faixa colorida)

Ouro

Artur Paulino – mirim/infantil – sem pesagem (festival)

Prata

Nicolas Ramos – cadete masculino – 49 (faixa preta)