Mogi Guaçu está incluso na modernização da infraestrutura rodoviária estadual

A Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI) avança na modernização da infraestrutura rodoviária com a concessão do Lote Rota Mogiana, que abrangerá 385 km de rodovias e beneficiará diretamente 19 municípios do estado. O projeto prevê investimento de R$ 6 bilhões em duplicações, faixas adicionais, acostamentos e passarelas, além da adoção do Sistema Automático Livre (free flow), um novo modelo de cobrança de pedágio eletrônico sem barreiras.

A concessão incluirá trechos das rodovias SP-135, SP-215, SP-304, SP-333, SP-338, SP-340, SP-344, SP-346, SP-350 e SPI-225/342, atravessando os municípios de Aguaí, Americana, Cajuru, Casa Branca, Cravinhos, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Serrana e Vargem Grande do Sul.

O projeto prevê 60 km de duplicações, 53 km de faixas adicionais e terceiras faixas, 118 km de acostamentos ampliados ou implantados e 32 km de marginais. Além disso, serão construídas 17 passarelas, 23 novos pontos de ônibus, 15 dispositivos de acesso e 69 novas obras de arte especiais, garantindo mais segurança viária e fluidez no trânsito.

A concessão também modernizará o modelo de pedágio com a substituição das praças tradicionais pelo Sistema Automático Livre, que permitirá a cobrança automática proporcional ao trecho percorrido, tornando a tarifa mais justa. A partir de 2026, haverá redução no valor do pedágio, e os motoristas que utilizarem TAG eletrônica terão um desconto automático de 5%. Para aqueles sem TAG, o sistema reconhecerá a placa do veículo, permitindo o pagamento online ou por outros meios dentro de um prazo de até 30 dias.

Além das melhorias na infraestrutura e na mobilidade, a concessão terá um impacto direto na economia regional, com a criação de mais de 7 mil empregos diretos e indiretos.

A consulta pública sobre o projeto está aberta até 21 de março, permitindo a participação da sociedade na definição do modelo final. A publicação do edital está prevista para julho de 2025, com o leilão programado para novembro e a assinatura do contrato em janeiro de 2026. A instalação dos pórticos do pedágio eletrônico ocorrerá a partir de novembro de 2026.