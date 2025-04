Acidente fatal envolvendo ciclista e microônibus no Bairro São José

Na noite desta terça-feira (02), um grave acidente de trânsito resultou na morte de um ciclista no bairro São José, em Mogi Guaçu. O incidente ocorreu por volta das 23h30, mobilizando a Guarda Civil Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com relatos do condutor do microônibus envolvido, ele seguia pela via principal no sentido bairro-centro. Ao cruzar com a Rua Antônio Pereira Madruga, um ciclista teria invadido a preferencial, resultando em uma colisão frontal. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades.

Populares que presenciaram a cena rapidamente acionaram o SAMU. A equipe médica, ao chegar ao local, atestou o óbito do ciclista, que não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil também foi acionada, e peritos do Instituto de Criminalística realizaram os levantamentos técnicos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

A bicicleta da vítima foi entregue à sua filha, enquanto o microônibus foi liberado ao condutor após os procedimentos legais. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as investigações estão em andamento para esclarecer todos os detalhes do trágico ocorrido.