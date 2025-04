Bandido pula de caminhão roubado em movimento ao ser acompanhado pela PM na Avenida Mogi Mirim

Na madrugada desta terça (01), por volta das 03h22min, os policiais militares estavam em deslocamento pela SP-340, momento em que o COPOM informou que um caminhão Volvo/FH 460, de cor cinza, havia perdido o sinal de rastreio pela Rodovia Ademar de Barros, próximo a cidade de Jaguariúna, ocasião em que, próximo a um posto de combustíveis da rodovia, na cidade de Mogi Mirim, avistaram no contrafluxo, em alta velocidade, um caminhão com as características.

Foi feito o retorno e foram acionados os sinais sonoros e luminosos ao tentar realizar abordagem, não sendo obedecidas as ordens de parada, iniciando o acompanhamento pela rodovia acessando a cidade de Mogi Mirim por diversas ruas e se estendendo até a Av. Mogi Mirim, já em Mogi Guaçu, quando o condutor do caminhão colidiu o veículo contra o muro na Empresa Luitéx e Aki Tem e empreendeu fuga a pé, porém foi acompanhado e preso pela equipe.

O indivíduo foi identificado como R.S.B.J., nascido em 03/1990, o qual se encontrava evadido do sistema prisional, onde cumpria pena por roubo. Ele confessou que havia roubado o veículo em Itapecerica da Serra e que receberia R$ 5000,00 para levar até algum lugar que não soube explicar onde seria.

O caminhão estava com um emplacamento sobreposto ao emplacamento original. Durante busca veicular foram encontradas 3 maletas de bloqueadores de sinais, 1 radiocomunicador e 1 telefone celular. O roubo aconteceu por volta das 21h45min, por três indivíduos, em um posto de combustíveis na rodovia Régis Bittencourt. O motorista foi mantido refém e, após ser liberado, veio para Mogi Guaçu para registro da ocorrência.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o criminoso permaneceu preso por crime de roubo e por estar procurado pela Justiça.

Veja o vídeo no momento em que o bandido abandonou o caminhão e foi preso pela PM:

Imagens cedidas pela Luitéx Ferramentas