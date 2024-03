Mogi Guaçu conquista 10 pódios na 100ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez

A equipe de xadrez da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou 10 medalhas na 100ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez, sendo quatro de ouro, três de prata e três de bronze. O evento aconteceu no domingo, dia 24 de março, na Alameda do Supermercado Big Bom, no Parque Cidade Nova.

A 100ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez foi homologada pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e pela Federação Internacional de Xadrez (FIX). A competição contou com a participação de 272 enxadristas das cidades de São Paulo e Minas Gerais, além de 51 atletas de Mogi Guaçu.

Pódios

Os medalhistas de ouro foram Renan Trindade, campeão pela categoria juvenil; Murilo Costa, enxadrista de apenas 8 anos, campeão geral pela categoria para Deficientes Visuais; e Edson Rodrigues, que levou o título da categoria veterano. Entre as mulheres, destaque para a enxadrista Izadora Silva, 9 anos, campeã da categoria sub10 e superando nessa competição todas as meninas e meninos desta faixa etária.

Thiago Profeta foi o vice-campeão pela categoria absoluto e 3º colocado geral do Torneio Aberto e, por isso, classificou-se para jogar o Torneio dos Campeões. Também subiram ao pódio: Samuel Marques, que conquistou o 3º lugar na categoria sub 08, e Clayton Zuliani (prata) e Aléxio Bronzatto (bronze) pela categoria para Deficientes Visuais.

Outros dois medalhistas foram Pedro Vaz e Emilly Vitória, que conquistaram, respectivamente, o 2º e 3º lugares pela categoria sub 18. E pelo Torneio dos Campeões, o guaçuano Ramés Freitas terminou no 10º lugar.