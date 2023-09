A Auto Peças GW alerta para o uso irregular de sua marca e para aplicação de golpes na internet

Sem nossa autorização tão pouco vínculo conosco, de forma irregular e ilegal estão usando nosso nome, logo e até fotos do nosso estabelecimento para aplicarem golpes através de WhatsApp, Facebook e Instagram, oferecendo peças para veículos automotivos com preços abaixo do mercado.

Para conseguirem o pagamento antecipado, o suposto vendedor alega que, para manter o valor e “segurar” a peça para o cliente é necessário o pagamento antecipado via pix do valor integral da compra ou de parte do valor, e, ao realizar o pix, o cliente é orientado a vir até a nossa loja física. Recebido o pix o cliente é bloqueado pelo golpista no WhatsApp e mídias sociais.

Diante desse fato, consideramos ser necessário vir a público para alertar os nossos clientes e amigos e também passar algumas orientações:

-A Auto Peças GW não trabalha com pagamento adiantado de mercadoria.

-Nosso pix é sempre o nosso CNPJ, vinculado à nossa Razão Social, ou seja, ao nome do estabelecimento.

-Em hipótese alguma usamos o nome de pessoa física para pagamentos via pix ou cartão.

-Os valores das nossas mercadorias acompanham o valor de mercado, e os nossos descontos são negociados com o cliente diretamente na loja após ver a peça.

-As vendas on-line são realizadas exclusivamente via mercado livre e enviadas pela plataforma também do mercado livre.

Nosso site oficial é: www.autopecasgw.com.br

Nosso telefone para contato fixo e WhatsApp é: (19) 3569-5424

Nossas páginas oficiais são:

Instagram: @autopecasgw

Facebook: GW AutoPeças

Abaixo os prints das páginas falsas: