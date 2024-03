Campo do TG: construção do campo de futebol society e sanitários é iniciada no local

Nesta segunda-feira, 25 de março, foram iniciados os serviços de construção de muro, campo de futebol society e dos sanitários na Praça Francisco Marchese, popularmente conhecida como Campo do TG. Além disso, também se encontram em execução a instalação de guias e sarjetas da futura pista de caminhada da área de lazer que será totalmente renovada.

Pelo projeto, o Campo do TG ganhará ainda bebedouros, pista de patinação, espaço pet, playground, quadra de streetball e bicicletário e a revitalização da academia ao ar livre já existente. A área terá iluminação 100% LED e ganhará novo paisagismo com arbustos e árvores frutíferas e ornamentais, além de uma ponte sobre o córrego existente no local.

“Estamos pensando no bem-estar da população que utiliza a Praça do TG para o lazer e nossos moradores merecem um local adequado para a prática esportiva. “Logo, logo, teremos um belo espaço organizado e com equipamentos para todo mundo fazer a sua atividade física, encontrar os amigos e conviver bem e em segurança”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O valor do investimento é de R$ 3.785.847,07 e o prazo de conclusão é de 10 meses. O projeto de renovação do local foi executado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU) e o trabalho tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).