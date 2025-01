MEG: Competição conhece os primeiros campeões e equipe do Bom Jesus/Massuia Imóveis lidera

Após o primeiro final de semana de disputas da 48ª edição da Maratona Esportiva Guaçuana (MEG), a equipe do Bom Jesus/Massuia Imóveis lidera a competição, até o momento, com 38 pontos. Na sequência, estão as agremiações do Atlético Amigos (27,5 pontos) e Cerâmica Clube (26 pontos). O boletim oficial com o resultado das primeiras modalidades encerradas foi divulgado nesta segunda-feira, 27 de janeiro, pela organizadora do evento, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Entre as modalidades que já foram disputadas estão a dança de salão, jogo de damas adulto, malha oficial, tênis de campo, xadrez mirim e adulto feminino, além do Concurso de Rainha, ocorrido na cerimônia de abertura da Maratona. O título de Rainha da MEG 2025 ficou com Giovana Costa Marques, do Espaço Liga.

Campeões

Dança de salão

João Victor Teixeira de Souza e Isabela Guedes Giandoso – Cerâmica Clube

Malha oficial

Valdir Cesar Filomeno e José Maurício Bovolenta – Brais/Alvorada

Jogo de damas

Jhonnes Massuia e José Antonio Alexandre – Bom Jesus/Massuia Imóveis

Xadrez

Renan Trindade (mirim masculino) – Machado Team Combate

Izadora de Oliveira Silva (mirim feminino) – Brais/Alvorada

Emily Vitória de Oliveira Silva (adulto feminino – Storms

Eventos

Nesta semana, entre os dias 27 e 31 de janeiro, acontece a disputa da modalidade de xadrez por equipes da 48ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG). A competição será realizada no Shopping Boulevard, sempre a partir das 19h. As 12 equipes inscritas na MEG vão participar da modalidade, sendo elas: Atlético Amigos, Bom Jesus/Massuia Imóveis, Brais/Alvorada, Cerâmica Clube, Espaço Liga, Machado Team Combate, Martinho Prado, Ohana, Storms, Unidos da Vila, Vira Copos F.C. e Ypê Pinheiro Futsal.

Nesta segunda-feira à noite, 27 de janeiro, terá rodada dupla de futsal no Centro Esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos. O primeiro confronto será às 20h entre as equipes do Brais/Alvorada e Bom Jesus/Massuia Imóveis e, na sequência, às 21h entram em quadra os times do Ohana e Vira Copos FC.