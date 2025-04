Negritude Júnior é destaque em programação de aniversário dos 148 anos de Mogi Guaçu

Mogi Guaçu comemora na próxima quarta-feira, 9 de abril, 148 anos de emancipação político-administrativa. Para celebrar a data, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, preparou uma programação especial com atividades culturais para todos os gostos e estilos. Os eventos têm entrada franca.

A principal atração das festividades deste ano será a apresentação do grupo de pagode Negritude Júnior, sucesso nos anos 90, que vai acontecer no sábado, 12 de abril, a partir das 19h, no Parque dos Ingás, no Centro. Na ocasião, uma banda local fará a abertura do show após chamamento público conduzido pela pasta. O local contará com praça de alimentação.

Na véspera do feriado, dia 8, e na data do aniversário da cidade, 9 de abril, estão programados edição da Feirarte e o Canta Guaçu 2025 – eventos gratuitos e que acontecem no Centro Cultural, no Jardim Camargo. A Feirarte começa às 18h e contará com feira de artesanato, praça de alimentação e música com DJ Kaká.

Já o Canta Guaçu acontecerá no Teatro Tupec, do Centro Cultural, a partir das 19h30. Neste ano, com o tema Raízes Sertanejas, a edição terá a presença da Corporação Musical Marcos Vedovello, da Orquestra de Viloa Caipira Coração Caboclo e dos cantores Zé Ricardo, Ronaldo, Tabata Rocha e Monika Ferry.

No entanto, para acompanhar as apresentações do Canta Guaçu é preciso garantir o ingresso pelo site www.megabilheteria.com. E, no dia do show, é solicitada a doação de 1kg de açúcar, 1 litro de leite (longa vida) ou 1 litro de óleo, mantimentos estes que serão revertidos em prol da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu.

Nos dias 26 e 27 de abril, sábado e domingo, respectivamente, será promovido o Dança Guaçu 2025. As apresentações serão a partir das 19h, no Teatro Tupec do Centro Cultural. Ao todo, serão sete escolas de Mogi Guaçu sendo: PAS! Programa Adolescente Sim, Dançarte Mangata Centro de Jazz, Estúdio de Dança Impacto, Corpo Livre, SESI Núcleo de Dança e Studio Bruna Carvalho.

Para esse evento também será necessário a retirada de ingresso pelo link www.megabilheteria.com ou diretamente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, que fica localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h.

9 de abril

No feriado de quarta-feira, dia 9 de abril, o prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel vão participar do hasteamento das bandeirantes, às 10h, no Paço Municipal. O ato contará com a presença de autoridades, dos representantes das Forças de Segurança e dos atiradores do Tiro de Guerra. A Banda Marcial dos Ypês fará a execução dos hinos com a participação dos atiradores.