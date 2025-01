Novo reservatório de água no Parque dos Eucaliptos II será entregue na quarta-feira, dia 29 de janeiro

O prefeito Rodrigo Falsetti e o superintendente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), Mário Antonio Zaia, vão entregar para a população da Zona Sul o novo reservatório de água do Parque dos Eucaliptos. A inauguração será na quarta-feira, 29 de janeiro, às 9h30, na Rua Emília Galo Rinadi, 700, no Parque dos Eucaliptos II. A obra é um marco importante para a segurança hídrica dessa região.

Com capacidade para 2,8 milhões de litros de água, o reservatório foi construído pela Target Engenharia Civil e Elétrica com um investimento de R$ 2,9 milhões proveniente de recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal.

“Será um orgulho entregar mais esta importante obra de abastecimento de água para os moradores da Zona Sul. Isso mostra que Mogi Guaçu está no caminho certo para se tornar uma das grandes cidades do Estado de São Paulo”, comentou o chefe do Executivo, Rodrigo Falsetti.

Para o superintendente do SAMAE, a inauguração será num momento especial, reunindo a diretoria da autarquia, autoridades municipais e da região, além também do ex-superintendente Elias Fernandes de Carvalho, que será homenageado com a nomeação do reservatório. “Esta é uma oportunidade para reconhecer a contribuição significativa de Elias para a autarquia e para a comunidade de Mogi Guaçu”, pontuou o superintendente.

Serviço

Inauguração do Reservatório de Água

Data: 29 de janeiro

Horário: 9h30

Local: Rua Emília Galo Rinadi, 700, Parque dos Eucalitpos II