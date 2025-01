Cadastro reserva de professores da rede municipal para trabalhar em escolas de tempo integral acontece nos dias 27 e 28 de janeiro

A Secretaria Municipal da Educação de Mogi Guaçu, por meio da lei nº 1.624 de 23 de janeiro de 2025, que institui o Programa de Tempo Integral (PTI) na rede municipal de ensino, irá realizar entre hoje e amanhã, dias 27 e 28 de janeiro, o cadastramento reserva de professores efetivos de Educação Básica Infantil II, para lecionar nas unidades escolares participantes do programa. Para mais informações, o edital completo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município publicado no último sábado, 25 de janeiro, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTk5MzAx, a partir da página 5.

As inscrições deverão ser feitas somente por envio de documentação relacionada no presente edital através do e-mail: educacao@edu.mogiguacu.sp.gov.br. O objetivo da Pasta é selecionar professores de Educação Básica Infantil II, efetivos da rede municipal de ensino, interessados em lecionar nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Vereador João Veridiano Franco; Eva Aparecida Estancial Teodoro; Mário Vedovello; e Professora Ivone Soares.

Para se inscrever, o candidato interessado deve ser professor efetivo de Educação Básica Infantil II, ter experiência mínima de três anos como docente efetivo na rede municipal de ensino, ter sido aprovado em estágio probatório, além de ter obtido no mínimo 90% de aprovação nas avaliações anuais de desempenho e ter apresentado frequência regular ao trabalho quanto à pontualidade e assiduidade.

A avaliação dos cadastros reservas será feita por uma comissão de equipe técnica, composta por um representante da Supervisão de Ensino, um da Divisão de Apoio Administrativo e pelo Secretário Municipal da Educação, Paulo Paliari.

Tempo integral

O ano letivo de 2025 irá iniciar no dia 3 de fevereiro e já vai contar com mais duas unidades de Mogi Guaçu com atendimento em período integral do 1º ao 5 º ano, sendo as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Anira Franco de Campos, no Jardim Esplanada, na Zona Leste, e Profª Claudina de Oliveira Ramos, na Chácaras Alvorada.

Esse sistema de aprendizado já é realizado no Centro de Atendimento Integral à Criança (Caic), no Jardim Santa Terezinha II, e na Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Ubirajara Ramos, no Parque Residencial Ypê Amarelo. Com a mudança, o município passa a contar com quatro unidades de atendimento de ensino integral.

O secretário da Educação, Paulo Paliari, explicou que a meta é implantar o ensino integral nas escolas da rede municipal para garantir uma formação integral para as crianças por meio de um currículo integrado. “Nosso intuito é oferecer educação em tempo integral de forma gradativa em, no mínimo, 50% das escolas públicas. Por isso, estamos implantando esse novo sistema de educação aos poucos e, assim, vamos tendo tempo hábil para atender ao Plano Nacional de Educação, que foi instituído pelo Governo Federal”, disse.

Ele também comentou que com o ensino integral é possível dar mais segurança para as famílias porque, desta forma, as crianças ficam menos tempo em suas casas. “Além disso, os estudantes terão mais tempo dentro da escola e mais oportunidades de aprendizagens com oficinas de artes e de esportes”, comentou.