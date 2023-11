Mário Vedovello Filho assume direção administrativa da Faculdade Franco Montoro 

O professor universitário e ex-vereador Mário Vedovello Filho assume a partir de sexta-feira, dia 1º de dezembro, o cargo de diretor administrativo da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro – função que já ocupou anteriormente, em 2020.

Vedovello Filho teve importante atuação no processo de estruturação das instituições públicas de ensino técnico e superior, como o Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP) e a própria Franco Montoro. “Já vamos iniciar um trabalho que visa transformar a Faculdade em um Centro Universitário, o que irá melhorar ainda mais o nível de titulação do corpo docente e a qualidade ofertada em seus serviços”, explicou. “Além disso, a unidade passará a ter autonomia para criar, gerenciar e extinguir cursos e programas de ensino superior dentro de sua sede”.

Responsável pela nomeação, o prefeito Rodrigo Falsetti foi à faculdade nesta quarta-feira, 29 de novembro, para apresentar Vedovello Filho. “O Dr. Marinho é um grande amigo, nosso e de Mogi Guaçu, e é altamente qualificado para assumir a função de diretor da Franco Montoro”, avalia o prefeito. “Temos muitos planos para a nossa faculdade municipal e tenho certeza de que ele irá nos ajudar nessa missão”.

O novo diretor, por sua vez, considera a oportunidade “mais uma importante missão” em sua carreira. “São mais de 40 anos dedicados à área da Educação. Tenho um carinho imenso pela Franco Montoro, conheço os profissionais que lá atuam e tenho certeza de que iremos desempenhar um bom trabalho lá”, disse.

Mário Vedovello Filho reassume o cargo no lugar do então diretor Paulo Roberto Alves Pereira, que deixou o cargo para atender a uma convocação de concurso público feito em 2019. Pereira continuará atuando na Franco Montoro, mas como professor universitário.

Currículo

Mário Vedovello Filho possui graduação em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e formação em Medicina Dentária pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Acumula, para além disso, mestrado em Ortodontia pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba e doutorado em Odontologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, é subcoordenador do Programa de Mestrado Profissional em Odontologia do Centro Universitário da Fundação Herminio Ometto (FHO), em Araras. Foi membro do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo durante os triênios de 2001 a 2004, 2007 a 2009, 2009 a 2012 e 2012 a 2015. Também pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da FHO de 2000 a 2004. Na carreira política, foi vereador por seis mandatos.