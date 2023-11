PAT divulga 297 vagas de EMPREGO para esta quinta (30)

297 vagas distribuídas em 126 ocupações

AÇOUGUEIRO (7297138): Auxiliar no preparo de carnes para corte, efetuar limpeza das carnes, atender clientes, alimentar máquinas de embalagens, abastecer carnes e derivados nos balcões de refrigeração e demais atividades pertinentes a função. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (7242737): Auxiliar nos cortes de carnes. Necessário conhecimentos na função. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: AB AJUDANTE DE MONTADOR MÓVEIS DE MADEIRA (7274621): Trabalhar na divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Ajudante de montagem de móveis, ter conhecimento na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: não exigida. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7266115): Auxiliar o montador de estruturas metálicas e solda. Diferencial: Quem possua experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE MOTORISTA (7340099): Realizar carregamento e descarga de entregas para clientes na região de Mogi Guaçu e cidades próximas, conferir materiais e notas fiscais no carregamento e descarregamento. Possuir experiência com transporte de materiais de construção será um diferencial. Ter disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AJUDANTE DE PÁTIO (7263098): Ajudante geral de pátio. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ATENDENTE DE BALCÃO (7338620): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar atendimento ao cliente, necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário, acima de 20 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB ou B. AUDITOR EXTERNO (7338596): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar contagem de estoque, necessária experiência em logística. Experiência na função será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em logística. AUXILIAR CONTÁBIL (7338687): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar em folha de pagamento, RH, emissões de notas fiscais, gerar relatórios, e demais atividades oriundas a função. Experiência será considerado um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo ou técnico em contabilidade. AUXILIAR DE COZINHA (7335206): Possuir boa leitura, interpretação de textos (comandas), noções básicas de cozinha industrial (rotina). Necessário experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: não exigida. AUXILIAR DE COZINHA (7336938): Auxiliar cozinheiro na montagem de pratos e preparo de refeições. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (7341985): Auxiliar nas tarefas de escritório e estoque. Necessário conhecimentos na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE ESTOQUE (7331357): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Receber mercadorias, organizar e limpar estoque, câmaras frigoríficas, freezer, geladeiras, auxiliar no atendimento, serviço geral do restaurante. Vaga masculina. Não exige experiência. Escolaridade: Alfabetizado. CNH: AB. AUXILIAR DE LIMPEZA (7338621): Executar serviços de limpeza em geral, espanando, varrendo e lavando as várias dependências, móveis, utensílios e instalações da empresa, utilizando materiais e produtos apropriados. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida. AUXILIAR DE LIMPEZA (7342057): Executar trabalhos de limpeza em geral para manutenção das condições de higiene e conservação do local. Idade de 30 a 35 anos. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL (7341037): Necessário possuir conhecimento básico em mecânica de caminhão. Serpa um diferencial possuir conhecimento na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. AUXILIAR DE MONTAGEM INDUSTRIAL (7321257): Atuar na montagem e desmontagem de estruturas de armazenagem, auxiliam na realização de manutenção em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE PÁTIO (7314130): Percorrer estacionamento e outras áreas designadas para recolher os carrinhos abandonados, organizá-los, agrupando em local específico. Limpar os carrinhos e caso necessite encaminhar para manutenção. Separação de mercadorias nas gôndolas encaminhando para o setor de vendas no canal ecommerce e demais atividades pertinentes a função. Disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (7276542): Atividade de empilhamento de blocos de concreto (serviço pesado). Não necessita experiência. De 18 até 35 anos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (7229799): Auxiliar na rotina de cortes, acabamento, forjas e solda de estruturas, amarrações, portões, entre outros materiais metálicos. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (7279975): Auxiliam na solda e montagem do equipamento conjunto de bancos que são feitos de aço, utilizando gabaritos como auxílio. Finalização do equipamento com Eva e Courvin. Conhecimentos desejáveis: Curso de solda. Conhecimento em ferramentas como: furadeira de bancada, serra fita, cortadora e demais ferramentas usadas no setor. Curso ou conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico ou curso de metrologia. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE GERAL (7319434): Vaga para trabalhar em Conchal. Manter o setor limpo e organizado. Apoiar pessoal da obra suprindo as necessidades de ferramentas e equipamentos. Auxiliar nas montagens de obras, instalações de sistemas fotovoltaicos em altura e no solo. Carregar e descarregar material, equipamentos e ferramentas. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e conhecimento em informática. AJUDANTE GERAL – EMBALADOR (7329131): Realizar serviços diversos, tais como: Separar, organizar, retocar ou polir peças diversas, entre outras atividades pertinentes a função. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. AJUDANTE GERAL (7268479): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim – Próximo ao Morro Vermelho. Necessário possuir conhecimentos com elétrica e hidráulica. Não necessita experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE INDUSTRIAL JUNIOR (7277288): Auxiliar na montagem de equipamentos, conferir medidas de acordo com os equipamentos ter conhecimento em ferramentas de montagem de pequeno porte, sendo furadeira, lixadeira e chaves manuais. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE INDUSTRIAL JUNIOR (7277497): Lixar, cortar, montagem e acabamento. Ter conhecimento em maquinário furadeira, tupia e serra. Ter experiência na área será um diferencial. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE INDUSTRIAL JUNIOR (7277833): Auxiliar na montagem dos equipamentos seguindo o projeto dos clientes. Ter conhecimento em ferramentas de montagens e disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE INDUSTRIAL JUNIOR (7277847): Auxiliar na preparação da superfície dos equipamentos, remoção das rebarbas, lixamento e alimentação das linhas de pintura. Experiência em pintura eletrostática será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. ALINHADOR DE PNEUS (7287603): Ter o mínimo de experiência na função e conhecimento em suspensão. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB. ARMADOR DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (7288166): Reparar a confecção de estruturas de concreto e de corpos de prova, interpretar projetos de arquitetura estrutural, definir o local de trabalho, montarbancadas e máquinas de corte, relacionar materiais para armação de ferragens, selecionar vergalhões, medir ferragens e armações. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Residir em Mogi Guaçu. ARMAZENISTA (7261201): Responsável pela arrumação de cargas,material de estoque e demais atividades pertinentes a função. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. ASSISTENTE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO (7232450): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar configurações dos equipamentos a serem instalados nos clientes (roteadores, atas). Atender chamadas do controle de medição (saldos, materiais e mão de obra) utilizadas nas instalações dos clientes por terceiros e equipe interna. Agendar instalações, cadastrar e alterar novas configurações de clientes. Monitorar a estrutura de funcionamento de provedor (telefonia, internet, roteadores e servidores). Instalar e corrigir a rede de fibra óptica e cabeamento estruturado indoor. Realizar configuração dos equipamentos (roteadores, atas, switchis). Vaga masculina. Ensino médio completo. ASSISTENTE TÉCNICO DE VENDAS (7323536): Prestar assistência a área comercial, atender cadastrar e atualizar informações no sistema, elaboração de propostas comercias, negociação com clientes e demais atividades pertinentes a função. Conhecimento em auto CAD e pacote office. Desejável experiência na área de projetos e sistema Protheus. Vaga sexo indiferente. Escolaridade : cursando técnico ou superior em mecânica, projetos, engenharia civil ou áreas correlatas. CNH: AB. ATENDENTE DE BALCÃO (7186740): Efetuar atendimento a clientes. Necessário conhecimento na função. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7191317): Vaga temporária – 120 dias. Desenvolver atividades administrativas, emissão de nota fiscal, controle de entrada e saída, saber pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo ou técnico. CNH: A AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (7266869): Vaga para Mogi Mirim. Experiência em logística, almoxarifado ou estoque será um diferencial. Residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (7312436): Ter atuado na área de expedição, recebimento, conferência de notas fiscais e organização do setor. Habilidades para operar empilhadeira a gás para movimentações e recebimentos quando necessário. Possuir certificado de operador de empilhadeira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. AUXILIAR DE COSTUREIRA (7277481): Costuras em tecidos em geral, ter conhecimento em máquinas de transporte duplo, triplo, reta e interlock. Necessária experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE CRÉDITO (7306191): Vaga não exige experiência.Realizar atendimento aos clientes, presencial/telefone, digitar propostas de crédito, fazer captação e retenção de clientes, atendimento do início até o fechamento e acompanhamento da venda, facilidade em negociação. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB. AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO (7263125): Manipulação de cápsulas entre outras fórmulas pertinentes. Pesagem, reposição, estoque, lavagem de materiais utilizados, conferência de fórmulas, limpeza e organização do local de trabalho. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ALARMES (7260875): Auxiliar nas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Desejável formação técnica em elétrica e conhecimento das NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou técnico em elétrica. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA (7293190): Necessário conhecimentos em limpeza. Banheiros, refeitórios e produção industrial. Possuir meios próprios de locomoção para chegar ao local de trabalho. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7231155): Auxiliar na preparação dos materiais para alimentação das linhas de produção, na organização, limpeza e higienização de equipamentos, máquinas, utensílios e das áreas de produção, na alimentação de máquinas, na separação de materiais para aproveitamento, na movimentação de pallets em prateleiras, preencher documentos check list, manter a confidencialidade das informações, entre outras atividades inerentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7276797): Experiência em fundição, entre as funções: vazar, virar cachos, pegar cachos na estufa, pintar, calafetar moldes de areia, vazamento de metal nos moldes, limpeza e organização do setor. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7258783): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (7228402): Possuir familiaridade com ferramentas, elétrica e hidráulica. Função exige uso de força. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AUXILIAR DE MECÂNICO DE REFIRGERAÇÃO (7325353): Necessário possuir experiência em refrigeração conhecimentos em eletrônica. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B AUXILIAR DE PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7230476): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar o pintor de estruturas metálicas nas atividades pertinentes a função. Possuir meios para se locomover até o local de trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRODUÇÃO (7242806): Necessária experiência em manuseio de produtos pesados. Trabalho exige uso de força física e coordenação motora. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB considerado um diferencial. CARPINTEIRO (7269338):Necessário conhecimento na área da construção civil. Experiência comprovada. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. CNH: não exigida. CHAPISTA DE LANCHONETE (7257291): Necessário conhecimento em chapa. Manipular alimentos, manuseio de chapa a gás e fritadeiras, realizar montagem de lanches, sucos, drinks e porções, manter a limpeza do local de trabalho diariamente, cozinha e equipamentos em geral (geladeiras, freezers, chapa, etc). Ser proativo, boa comunicação, entre 28 a 45 anos. Possuir meios de se locomover até o local de trabalho. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: AB CONSULTOR DE VENDAS (7319548): Necessária experiência em vendas. Ser proativa. Facilidade em trabalhar em equipe e atingir metas. Vaga feminina. Ensino médio completo. CONSULTOR DE VENDAS INTERNA (7230355): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, whatsapp e email. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, INPUTS, planilhas). Experiência será considerado um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CONSULTOR DE VENDAS INTERNA E EXTERNA (7314810): Necessária experiência na função e conhecimentos em informática. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB COSTUREIRA EM GERAL (7244889): Conhecimento básicos em costura (qualquer tipo de máquina). Não exige experiência em carteira. Vaga Feminina. Ensino fundamental Completo. CNH: não exigida. COZINHEIRA INDUSTRIAL (7245057): Cozinheira com experiência em cozinha industrial. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. ELETRICISTA (7319397): Vaga para trabalhar em Conchal: Manter o setor limpo e organizado, instalar sistemas fotovoltaicos em altura e no solo, carregar e descarregar material, equipamentos e ferramentas, contabilizar e separar materiais de montagem, preparar estruturas, lançar cabos de corrente contínua, alternada e de comunicação e demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo e técnico na área. ELETRICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7263976): Vaga temporária de acordo com a necessidade da empresa. Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho. Possuir curso NR-10. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB. EMBALADOR, A MÃO (7252409): Auxiliar de embalador, empresa não exige experiência. Candidato com comprometimento e vontade de aprender. Idade de 25 a 35 anos. Serviço exige força. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. EMPREGADA DOMÉSTICA (7319333): Cuidar dos afazeres domésticos: lavar, passar, cozinhar e demais atividades pertinentes a função. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. EMPREGADA DOMÉSTICA (7336865): Cuidar da casa, lavar e passar roupas, cozinhar. Trabalhar dia sim, dia não. Necessária experiência na função. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. ENCANADOR. (7341785) Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Início imediato, possuir conhecimento e interpretação de desenhos técnicos, em obra de parede de concreto. Efetuar montagem de linha hidráulica de água fria e esgoto, conhecimento com glp, montagem de linha externa. Profissional com aptidão de uso de ferramentas manuais e elétricas: furadeira, martelete, lixadeira, rompedor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e profissionalizante na área. ESTOQUISTA (7228461): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Conferência de mercadorias (recebimento e saída), intervalos, entradas de mercadorias via sistema, limpeza e organização do local de trabalho. Experiência será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. FISCAL DE LOJA (7300298): Conhecimento básico em segurança, organização, bom atendimento e atenção com cliente, gostar de trabalhar com público, agilidade. Experiência será um diferencial. Horário de trabalho das 14h às 22h20. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. FISCAL DE MONITORAMENTO EXTERNO (7337902): Profissional irá efetuar fiscalização externa no local para eventos notificados no período, reportando a empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Possuir disponibilidade de horários, experiência em pilotagem de motos. Diferencial quem possua experiência com segurança privada. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB FONOAUDIÓLOGO (7334087): Obrigatório graduação na área . Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior em fonoaudiologia. FUNILEIRO DE CAMINHÕES (7332123): Realizar serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros. Corrige peças e latarias amassadas, reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal e demais atividades oriundas a função. Possuir condução própria para ir até o trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B ou E. GERENTE DE VENDAS (7319599): Gerente de vendas com atuação na gestão de resultado de pessoas, trabalho com foco em metas e desafios diários. Trabalho em equipe, elaborando plano de ação para atingir metas. Cuida da operação de loja, desenvolvimento de time, assegurar os processos e normas internas da empresa. Vaga feminina. Ensino superior completo em administração ou áreas correlatas. CNH: B INSTALADOR DE ALARMES (7335365): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Formação técnica em elétrica e conhecimento das NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou técnico em elétrica. CNH: AB INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (7315238): Experiência em instalações elétricas. Comprovação em carteira será um diferencial. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS E HIDRÁULICOS (7338499): Realizará visitas técnicas e serviços de instalação e manutenção em sistema de aquecimento solar de água, piscina e fotovoltaico em residências, comércios e indústrias em locais atendidas pela loja. Realizará o preenchimento de Ordens de Serviço e demais relatórios do setor. Responsável pela preservação, manutenção do veículo e ferramentas utilizadas. Desejável possuir curso e conhecimento em hidráulica e elétrica. Estar enquadrado para trabalhar em altura dentro do que estabelece a NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTRUTOR DE TREINAMENTOS (7248098): Vaga para trabalhar em Jaguariúna. Responsável por instruir, orientar, capacitar e acompanhar colaboradores internos e externos. No que se refere qualidade dos serviços prestados e suas responsabilidades. Garantir com excelência a capacitação e o desenvolvimento dos colaboradores nas áreas técnicas, comportamentais e operacionais de campo da empresa (liderança, limpeza, diluição de produtos, utilização de equipamentos, etc). Organizar o local dos treinamentos, preparar material didático, como apostilas, apresentações, certificados, listas de presença, entre outros. Sexo indiferente para a vaga. CNH: B LEITURISTA DE GÁS (7319916) Vaga temporária – 35 dias: Trabalhar em Mogi Guaçu e região. Leituras de medidores de gás em condomínios da região, cortes, religações, releituras. Não necessita experiência, empresa oferece treinamento. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB LÍDER DE CAIXA (7325606): Administrar e liderar os serviços e equipe de frente de caixa para garantir o atendimento eficaz aos clientes. Garantir e monitorar todos os processos operacionais, realizar balanços periódicos e sugerir ações comerciais de melhoria. Demais atividades pertinentes a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. LÍDER DE MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS (7296016): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Liderar equipe nas obras, supervisionar e delegar atividades aos montadores, organizando o processo de montagem, para obter maior eficácia no serviço. Comunicar à empresa sobre ocorrências no período de montagens, cuidar da qualidade dos trabalhos desenvolvidos para manter os padrões definidos pela empresa. Executar tarefas pertinentes ao cargo. Desejável Conhecimento em Autocad, ou técnico de segurança e processos de qualidade. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino técnico ou superior em mecânica, segurança, projetos, engenharia civil ou áreas correlatas. CNH: AB MARCENEIRO (7294051): Necessária experiência de 01 ano na função. Trabalhar com corte de MDF, manusear serra circular e tico tico. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MECÂNICO DE AUTO CENTER (7291514): Mecânico de carros em geral, trabalhar com linha leve. Auxiliar em Auto Center. Experiência mínima de 02 anos na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: A MECÂNICO DE BIBICLETAS (7160312): Necessário conhecimento total em manutenção de bicicletas e experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO DE MOTO (7272085): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MEIO OFICIAL DE COZINHA (7244999): Auxiliar outros profissionais no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos e limpeza do local. Desejável que tenha experiência na área. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: não exigida. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7263358): Montador de estruturas metálicas com experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino médio. CNH: Não exigida. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7266152): Necessário possuir experiência em montagem de estruturas metálicas e solda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7272246): Ajudante de montador de esquadrilhas, efetuar montagem de contramarco, janelas e portas. Necessário conhecimento na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida. MOTOBOY (7329514): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MOTORISTA DE CAMINHÃO (7338772): Trabalhar na cidade de Paulínia e Região. Motorista de veículo pesado, transporte de resíduos. Necessário curso MOPP. Vaga masculina. Escolaridade: Alfabetizado. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7304793): Necessário que possua experiência comprovada na carteira como motorista, preferencialmente como caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. MOTORISTA CARRETEIRO (7228312): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Responsável por conduzir veículo de maneira segura entre as operações do cliente Ambev, garantindo a qualidade da mercadoria transportada. Experiência comprovada de pelo menos 12 meses como motorista carreteiro. Disponibilidade para viagens. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: E MOTORISTA CARRETEIRO (7323758): Ter pleno conhecimento em conduzir carretas e, experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PEDREIRA (7283746): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar, dirigir o caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores, remoção de terra. Checar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Desejável experiência com truck, pipa, carretas. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E. MOTORISTA DE VEÍCULO SEMI PESADO (7325463): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Dirigir truck, carreta, toco. Efetuar verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis, etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E MOTORISTA ENTREGADOR (6828161): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência com entrega de mercadorias. Possuir disponibilidade de horário, possuir boa comunicação. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B OPERADOR DE COBRANÇA (7331185): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Contatar clientes, fazer cobranças negociando formas de pagamento e propondo as melhores soluções, enviar faturas e boletos bancários para pagamento, acompanhar recebimento de e-mails, boletos, informativos, comunicados e demais atividades oriundas a função. Necessário experiência com atendimento a clientes e cobrança, saber trabalhar em equipe, sob pressão, ser proativo e dinâmico. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Sexo indiferente para vaga. CNH não exigida. OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Vaga temporária 30 dias. (7223673): Trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7313236): Ter operado empilhadeira a gás, habilidade com movimentações em geral de produtos. Possuir certificado de operador de empilhadeira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA (7316754): Necessária ampla experiência na função como operador de retro escavadeira/pá carregadeira/patrol. Comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. CNH: C,D ou E. OPERADOR INDUSTRIAL (7333752): Necessário experiência com máquina Rinajet. Verificar fórmula que deverá ser cadastrada para produção de composto. Conferir abastecimento dos silos com as matérias primas a serem utilizadas. Identificar os bags com o código do composto em produção. Verificar calibração da máquina. Zelar, conservar e solicitar manutenção dos equipamentos e máquinas quando necessário, entre outras atividades inerentes a função. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. PEDREIRO (7261670): Vaga Temporária. Necessário ampla experiência em construção civil. Serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de bases. Estruturas de concreto e pisos, assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos, acabamentos em geral. Experiência com assentamento de piso e revestimento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PEDREIRO (7269417): Necessário experiência na área de construção civil. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. CNH: não exigida. PEDREIRO (7296399): Vaga para trabalhar na cidade de Conchal. Ler planta baixa de construção, interpretar medidas e utilizar materiais na construção, preparar massas em geral, fazer assentamento de blocos, tijolos, pisos, revestimentos. Realizar armações de ferragens para coluna e demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina, Ensino fundamental completo. PINTOR DE PAREDE (7293592): Necessário conhecimentos com massa corrida, lixamento, Drywall e pinturas em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida. PIZZAIOLO (7252207): Prática em fazer esfihas e pizzas. Experiência na função em careteira ou com carta de referência. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH: A. PIZZAIOLO (7330552): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi: Responsável por fazer a massa, montar, assar as pizzas salgadas ou doces. Cabe a este profissional também verificar a qualidade da higienização das ferramentas, a qualidade dos alimentos e ficar atento às normas de segurança do local da cozinha. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. REPOSITOR DE MERCADORIAS (7317526): Trabalhar em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira e Região. Arrumação dos produtos nas gôndolas e expositores, abastecimento de mercadorias em pontos de vendas, precificação dos produtos concorrentes, entender de layout que a empresa determina, saber giro de estoque, agilidade, administração do tempo, ser dinâmico, organizado, comunicativo e pontual. Ensino médio completo. CNH: AB. Ter meio de transporte próprio. REPOSITOR DE MERCADORIAS (7325302): Ter noção em exposição de mercadorias, arrumação, organização, precificação, atendimento ao cliente, informática básica e agilidade. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. SERRALHEIRO (7341729): Efetuar montagem e desmontagem de peças mecânicas, recorte e ajuste de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas, preparação de superfícies para masseamento, lixamento e pintura manual, corte em policorte, solda comum, zelar pela real segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo. SERRALHEIRO (7230425): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Possuir meios próprios para se locomover até o local de trabalho. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB SERRALHEIRO (7229500): Possuir conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (7198669): Efetuar montagem e manutenção de peças. Possuir disponibilidade de horário e ser proativo. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SUPERVISOR DE VENDAS (7337267): Profissional responsável por organizar, programar e delegar os serviços da equipe de vendas. Experiência em carteira comprovada. Desejável superior em ADM. Sexo indiferente. CNH: AB. TÉCNICO EM CFTV (7314996): Necessária experiência em instalação de câmeras e alarmes. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB TRABALHADOR RURAL (7259228): Vaga para trabalhar em Pinhal – Bairro Veridiana. Trabalhar com manejo de gado, pasto e cerca. Empresa oferece salário, moradia, água e luz. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. TRABALHADOR RURAL (7299675): Vaga para trabalhar em Santo Antonio de Posse. Efetuar serviços em geral. Conhecimento na parte rural, inclui capinar. Empresa oferece salário, moradia, água e luz. Vaga masculina. Escolaridade alfabetizado. VENDEDORA INTERNA (7341628): Necessária experiência na função. Diferencial quem possua experiência com vendas de tecidos e aviamentos. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. VENDEDOR INTERNO (7337372): Experiência em vendas comprovada, informática básica. Sexo feminino. Ensino médio completo. VENDEDOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7337054): Possuir experiência com vendas externas em sistemas de segurança. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR PORTA A PORTA (7337222): Atuar com vendas externas de serviços de telecomunicações (telefone e internet). Necessária experiência com vendas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR PORTA A PORTA (7337232): Vender produtos e serviços da empresa, auxiliando os clientes na escolha, registrar entrada e saída de serviços e produtos, informar sobre suas qualidades e vantagens de aquisição, prestar serviço pós venda aos clientes, fazer inventário, elaborar relatórios e pesquisa de preço. Ensino médio completo. Sexo indiferente. VENDEDORA INTERNA (7328678): Atuar com vendas de roupas. Atendimento direto ao cliente. Vaga feminina. Ensino médio completo. VENDEDORA INTERNA (7315171): Maior de 18 anos, experiência profissional na área de vendas e metas contará como ponto positivo. Facilidade com utilização de redes sociais. Escala de trabalho 6×1 vagas para período diurno e noturno. Vaga feminina. Ensino médio completo ou cursando. VENDEDOR EXTERNO (7261646): Necessária experiência na função. Buscar novos clientes e resgatar clientes antigos. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: AB VENDEDOR EXTERNO (7219635): Necessária experiência na função, possuir boa comunicação, flexibilidade de horário, cuidadoso, atento, proativo, conhecimento em leis de trânsito, rotas, itinerários. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB VENDEDOR EXTERNO (7271759): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Necessária experiência na função e conhecimento com pacote office. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: AB VENDEDOR INTERNO (7297244): Empresa busca pessoas comunicativas, animadas, responsáveis, para trabalhar com atendimento e realizar negociações. Conhecimento em pacote office. Disponibilidade para trabalhar no período das 14h às 21h. Acima de 23 anos. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: não exigida. VENDEDOR INTERNO (7318682): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência com vendas e noções de operação de caixa. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. VENDEDOR INTERNO (7342097): Atuar com vendas no atendimento direto com clientes. Vaga masculina. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

REPOSITOR DE MERCADORIAS (7194497): Possuir noções em reposição de produtos, arrumação, organização, exposição, precificação e atendimento ao cliente. Experiência será um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA QUINTA- FEIRA (30/11/2023)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 29/11/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.