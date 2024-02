Junto com Kassab e Marchese, Falsetti toma a liderança do PSD de Mogi Guaçu

Na manhã deste último sábado (3), na sede da Associação dos Engenheiros, o prefeito Rodrigo Falsetti assumiu a presidência do comitê municipal do PSD em Mogi Guaçu.

O evento contou com a presença do secretário de Governo e Relações Institucionais da administração Tarcísio de Freitas (Republicanos), do ex-ministro Gilberto Kassab (PSD), do presidente do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) Vinícius Marchese e do deputado estadual Barros Munhoz (PSDB).

Além disso, estavam presentes o vice-prefeito Major Tuckumantel (MDB), vereadores, secretários municipais, líderes políticos de Mogi Guaçu e outros convidados. Falsetti concorrerá à reeleição este ano com o apoio integral da legislatura atual da Câmara, um fato inédito na história de Mogi Guaçu, além de contar com o apoio de figuras proeminentes da política local.

Falsetti assumiu a presidência do PSD de Sílvia Marchese, mãe de Vinícius, que é responsável pela organização do partido em todas as cidades da região.

“Fico feliz em ver tantos líderes que apoiam o brilhante futuro de Mogi Guaçu”, disse Falsetti, mencionando muitos dos presentes e o papel que cada um tem desempenhado durante seu mandato. “Vamos tornar Mogi Guaçu a melhor cidade do Brasil. Vamos deixar um legado para cuidar de nosso povo.”

Vinícius Marchese, que foi candidato a deputado federal nas últimas eleições, enfatizou a importância de Mogi Guaçu no cenário político regional e elogiou o trabalho realizado por Rodrigo Falsetti.

“Estou à disposição para ajudar no que puderem. Quero ser uma ferramenta para executar projetos que beneficiem o município e nossa região”, declarou Marchese. Kassab afirmou que Mogi Guaçu terá oportunidades durante a administração de Tarcísio e expressou confiança no trabalho de Rodrigo Falsetti.

Durante o evento de sábado, Rodrigo Falsetti apresentou pedidos ao secretário do governo, Tarcísio de Freitas. “Estamos solicitando R$ 5 milhões para a área da saúde, R$ 5 milhões para infraestrutura, pois estamos investindo no distrito industrial. Também estamos solicitando a inclusão de Mogi Guaçu na fase 9 do programa de estradas vicinais, visando melhorias na estrada entre Martinho Prado e as Chácaras Alvorada, e R$ 15 milhões para a construção da terceira adutora de água bruta, a fim de resolver problemas e investimentos que não foram realizados anteriormente, para que nunca falte água”, resumiu o prefeito.